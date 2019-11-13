Google займется банковским делом
Компания действует более осторожно, чем ее конкуренты из Кремниевой долины
Google скоро предложит людям открыть с ее помощью текущий счет, сообщает The Wall Street Journal. Этот проект под кодовым названием Cache должен быть запущен в 2020 г. Для его реализации Google заключила партнерские соглашения с Citigroup и кредитным союзом Стэнфордского университета.
Таким образом технологический гигант вслед за другими компаниями из Кремниевой долины пытается выйти на рынок финансовых услуг.
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