13 ноября, 15:54 / Финансы

Google займется банковским делом

Компания действует более осторожно, чем ее конкуренты из Кремниевой долины
Алексей Невельский
Алексей Невельский
Андрей Гордеев / Ведомости

Google скоро предложит людям открыть с ее помощью текущий счет, сообщает The Wall Street Journal. Этот проект под кодовым названием Cache должен быть запущен в 2020 г. Для его реализации Google заключила партнерские соглашения с Citigroup и кредитным союзом Стэнфордского университета.

Таким образом технологический гигант вслед за другими компаниями из Кремниевой долины пытается выйти на рынок финансовых услуг.

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