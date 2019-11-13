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Facebook объявил о запуске своей системы онлайн-платежей

Facebook запускает собственную систему электронных платежей — Facebook Pay. Об этом сообщается в блоге социальной сети. »Люди уже используют платежи в приложениях [Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp], чтобы совершать покупки, а также жертвовать и отправлять друг другу деньги. Facebook Pay упростит эти транзакции», — отмечается в сообщении.

Для того чтобы активировать систему платежей, надо пройти на страницу настроек в приложении или на сайте Facebook. Сервис поддерживает большинство кредитных и дебетовых карт, а также PayPal, отмечает соцсеть. Пользователь может выбрать предпочтительный для него метод оплаты и каждый раз не вводить платежную информацию.

На этой неделе Facebook Pay заработает в США для определенных видов транзакций — переводов между пользователями мессенджера Facebook, пожертвований, покупок в игровых приложениях и приобретения билетов на мероприятия. Со временем опцией смогут пользоваться все большее количество людей, в том числе в Instagram и WhatsApp, подчеркивает Facebook. Более точные данные по этому поводу, а также по поводу запуска сервиса в других странах помимо США соцсеть не сообщает.

Летом этого года Facebook объявил о запуске своей криптовалюты — Libra, функционирование которой основано на технологии блокчейн. В октябре сначала PayPal, а затем Visa, Mastercard и eBay отказались от сотрудничества с проектом.