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Visa, Mastercard и eBay отказались от проекта Facebook по выпуску криптовалюты

Американские корпорации Visa, Mastercard, eBay и Stripe отказались от участия в проекте Facebook по созданию криптовалюты Libra, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявления компаний. По словам их представителей, корпорации видят и уважают потенциал проекта, но на данном этапе намерены сосредоточиться на других задачах. Stripe допустила, что может присоединиться к проекту на более позднем этапе, Visa отметила, что подождет разрешения всех вопросов Facebook с регуляторами.

На прошлой неделе PayPal, являющаяся оператором международной платежной системы, отказалась участвовать в проекте по выпуску криптовалюты Libra. Такое решение руководство компании объяснило желанием сосредоточиться на развитии существующего бизнеса.

О планах выпустить собственную криптовалюту Facebook объявил в июне текущего года. Ее функционирование будет основано на технологии блокчейн – децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. Американские компании опасаются участвовать в проекте Facebook из-за критики Libra со стороны американских и европейских властей, писала газета The Wall Street Journal.

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