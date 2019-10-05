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PayPal отказалась от участия в проекте Facebook по выпуску криптовалюты

Американская компания PayPal, являющаяся оператором международной платежной системы, отказалась участвовать в проекте Facebook по выпуску криптовалюты Libra. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление PayPal. Такое решение руководство компании объяснило желанием сосредоточиться на развитии существующего бизнеса.

При этом в заявлении отмечается, что PayPal поддерживает планы Facebook по выпуску криптовалюты и намерена в будущем сотрудничать с компанией. Руководителем проекта Libra является Дэвид Маркус, который ранее был президентом PayPal.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские корпорации Visa и Mastercard, а также ряд других компаний намерены отказаться от участия в проекте Facebook по выпуску криптовалюты. Причиной, по данным издания, стала критика Libra со стороны американских и европейских властей.

О планах выпустить собственную криптовалюту Facebook объявил в июне текущего года. Ее функционирование будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

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