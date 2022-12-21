«Крестный отец» атаковал банки и криптокошельки

«Согласно новому исследованию Group-IB, жертвами трояна стали пользователи 215 международных банков, 94 криптокошельков и 110 криптопроектов», – сообщила пресс-служба компании. Godfather нацелен на смартфоны на ОС Android. Вирус маскируется под одно из приложений в Play Market, криптокалькулятор шпионит за работой смартфона жертвы, и как только та заходит в приложение своего банка, ворует ее логин и пароль, после чего выводит деньги со счета, уточнил «Ведомостям» представитель компании. Данных об общей сумме похищенных у пользователей средств, а также названий банков, пользователи которых подверглись нападению, он не привел.