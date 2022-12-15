Минцифры предложило операторам связи ввести механизм блокировки автообзвона

Кроме этого, в ведомстве предложили операторам связи, «если позволяет техническая возможность», уведомлять абонентов о том, какая компания им звонит. В Минцифры напомнили, что подобные сервисы уже есть. Ведомство же предлагает сделать такую услугу бесплатной и встроенной по умолчанию.