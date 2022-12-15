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Минцифры предложило операторам связи ввести механизм блокировки автообзвона

Ведомости

В целях усиления борьбы со спам-звонками Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило операторам связи внедрить механизм для блокировки автообзвона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Минцифры предлагает операторам ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон до подтверждения цели вызова», — говорится в сообщении. В ведомстве считают, что благодаря этому навязчивой телефонной рекламы станет меньше.

Операторы связи смогут определять автообзвон с помощью специального софта. Такую идею ведомство уже обсудило с представителями рынка. В компаниях полагают, что такой шаг «может стать не только препятствием для спама, но и помехой для мошенников», добавили в пресс-службе Минцифры.

Кроме этого, в ведомстве предложили операторам связи, «если позволяет техническая возможность», уведомлять абонентов о том, какая компания им звонит. В Минцифры напомнили, что подобные сервисы уже есть. Ведомство же предлагает сделать такую услугу бесплатной и встроенной по умолчанию.

Летом Федеральная антимонопольная служба и операторы связи запустили сервис, с помощью которого россияне смогут пожаловаться на звонки и сообщения со спамом. Блокировать такую рекламу планируется в течение трех дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных