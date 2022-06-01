Газета
Технологии

ФАС и операторы связи запустили сервис жалоб на спам-звонки и смс

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба и операторы связи запустили сервис, с помощью которого россияне смогут пожаловаться на звонки и сообщения со спамом, говорится в Telegram-канале ведомства. Блокировать такую рекламу планируется в течение трех дней.

«ФАС и операторы связи запустили сервис для подачи жалобы на спам-рекламу. С помощью специальной формы абонент может оставить жалобу на голосовую или смс-рекламу, поступившую без его согласия, и оперативно получить ответ от своего оператора <…> Ожидается, что блокировка нежелательной рекламы будет происходить в течение 72 часов», — рассказали в ФАС. Пожаловаться на спам можно на сайте ведомства.

В конце марта «Известия» сообщили о создании такого сервиса ФАС вместе с МТС, «Мегафоном», «Билайном» и Tele2. В ФАС тогда утверждали, что МТС и «Мегафон» запустили сервисы защиты абонентов от спама в 2021 г. — за это время было заблокировано 272 млн рекламных звонков. В «Билайне» и Tele2 подобные сервисы начнут работать во II квартале 2022 г.

18 мая аналитики ВТБ рассказали, что за первые две недели мая активность мошенников выросла на треть по сравнению с первой половиной апреля. Чаще всего клиенты жаловались на мошенничество с 7 по 10 мая. В 95% злоумышленники использовали гибрид социальной инженерии и фишинга. Например, для обмана клиентов злоумышленники применяют входящие звонки робота для последующего переключения якобы на «специалиста банка»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных