ФАС и операторы связи запустили сервис жалоб на спам-звонки и смс
Федеральная антимонопольная служба и операторы связи запустили сервис, с помощью которого россияне смогут пожаловаться на звонки и сообщения со спамом, говорится в Telegram-канале ведомства. Блокировать такую рекламу планируется в течение трех дней.
«ФАС и операторы связи запустили сервис для подачи жалобы на спам-рекламу. С помощью специальной формы абонент может оставить жалобу на голосовую или смс-рекламу, поступившую без его согласия, и оперативно получить ответ от своего оператора <…> Ожидается, что блокировка нежелательной рекламы будет происходить в течение 72 часов», — рассказали в ФАС. Пожаловаться на спам можно на сайте ведомства.
В конце марта «Известия» сообщили о создании такого сервиса ФАС вместе с МТС, «Мегафоном», «Билайном» и Tele2. В ФАС тогда утверждали, что МТС и «Мегафон» запустили сервисы защиты абонентов от спама в 2021 г. — за это время было заблокировано 272 млн рекламных звонков. В «Билайне» и Tele2 подобные сервисы начнут работать во II квартале 2022 г.
18 мая аналитики ВТБ рассказали, что за первые две недели мая активность мошенников выросла на треть по сравнению с первой половиной апреля. Чаще всего клиенты жаловались на мошенничество с 7 по 10 мая. В 95% злоумышленники использовали гибрид социальной инженерии и фишинга. Например, для обмана клиентов злоумышленники применяют входящие звонки робота для последующего переключения якобы на «специалиста банка»