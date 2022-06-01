ФАС и операторы связи запустили сервис жалоб на спам-звонки и смс

«ФАС и операторы связи запустили сервис для подачи жалобы на спам-рекламу. С помощью специальной формы абонент может оставить жалобу на голосовую или смс-рекламу, поступившую без его согласия, и оперативно получить ответ от своего оператора <…> Ожидается, что блокировка нежелательной рекламы будет происходить в течение 72 часов», — рассказали в ФАС. Пожаловаться на спам можно на сайте ведомства.