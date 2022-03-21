В России начнет работать сервис для жалоб на телефонный спам
Система защиты россиян от спама в виде рекламных звонков и СМС начнет работать во втором квартале 2022 г., клиенты смогут пожаловаться на спам на сайтах МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2, а также Федеральной антимонопольной службы, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ФАС. Номер, на который пожалуется пользователь, должны будут заблокировать в течение 72 часа.
В пресс-службе «Билайна» сообщили, что операторы связи создают форму обратной связи для абонентов, через которую они смогут пожаловаться на спам. Такая форма позволит компаниям обмениваться информацией и оперативно анализировать подозрительные номера на предмет блокировки. В «Билайне» отметили, что сервис начнет работать к 1 июня, если на это не повлияют внешние обстоятельства.
В Tele2 сообщили, что клиенты уже сейчас могут обратиться в колл-центр и пожаловаться на спам. В компании рассказали, что появился новый вид голосового спама, который поступает из-за границы: он становится дополнительным фактором тревоги для людей и несет риск потери денег. Оператор пытается распознавать такие звонки по массовости обзвона и рекомендуют клиентам самостоятельно вносить такие номера в черный список.
В ФАС добавили, что МТС и «Мегафон» запустили сервисы защиты абонентов от спама в 2021 г. — за это время было заблокировано 272 млн рекламных звонков. В «Билайне» и Tele2 подобные сервисы начнут работать во втором квартале 2022 г. В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что сервис работает на основе аналитических алгоритмов и автоматически перенаправляет нежелательные вызовы в специальный голосовой ящик. С помощью сервиса число жалоб на спам удалось снизить в 1,5 раза; сейчас оператор обрабатывает около 50 млн нежелательных звонков в месяц.