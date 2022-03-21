В России начнет работать сервис для жалоб на телефонный спам

В ФАС добавили, что МТС и «Мегафон» запустили сервисы защиты абонентов от спама в 2021 г. — за это время было заблокировано 272 млн рекламных звонков. В «Билайне» и Tele2 подобные сервисы начнут работать во втором квартале 2022 г. В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что сервис работает на основе аналитических алгоритмов и автоматически перенаправляет нежелательные вызовы в специальный голосовой ящик. С помощью сервиса число жалоб на спам удалось снизить в 1,5 раза; сейчас оператор обрабатывает около 50 млн нежелательных звонков в месяц.