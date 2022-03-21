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В России начнет работать сервис для жалоб на телефонный спам

Ведомости

Система защиты россиян от спама в виде рекламных звонков и СМС начнет работать во втором квартале 2022 г., клиенты смогут пожаловаться на спам на сайтах МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2, а также Федеральной антимонопольной службы, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ФАС. Номер, на который пожалуется пользователь, должны будут заблокировать в течение 72 часа.

В пресс-службе «Билайна» сообщили, что операторы связи создают форму обратной связи для абонентов, через которую они смогут пожаловаться на спам. Такая форма позволит компаниям обмениваться информацией и оперативно анализировать подозрительные номера на предмет блокировки. В «Билайне» отметили, что сервис начнет работать к 1 июня, если на это не повлияют внешние обстоятельства. 

В Tele2 сообщили, что клиенты уже сейчас могут обратиться в колл-центр и пожаловаться на спам. В компании рассказали, что появился новый вид голосового спама, который поступает из-за границы: он становится дополнительным фактором тревоги для людей и несет риск потери денег. Оператор пытается распознавать такие звонки по массовости обзвона и рекомендуют клиентам самостоятельно вносить такие номера в черный список. 

В ФАС добавили, что МТС и «Мегафон» запустили сервисы защиты абонентов от спама в 2021 г. — за это время было заблокировано 272 млн рекламных звонков. В «Билайне» и Tele2 подобные сервисы начнут работать во втором квартале 2022 г. В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что сервис работает на основе аналитических алгоритмов и автоматически перенаправляет нежелательные вызовы в специальный голосовой ящик. С помощью сервиса число жалоб на спам удалось снизить в 1,5 раза; сейчас оператор обрабатывает около 50 млн нежелательных звонков в месяц. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных