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Virgin вне орбиты

Почему космические проекты Ричарда Брэнсона не взлетают
Антон Осипов
Переоборудованный Boeing-747 с ракетой Virgin Orbit / Tim Hepher / Reuters

Космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit провалила первый в истории запуск в космос с территории Великобритании. 10 января модифицированный Boeing-747 вылетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле. Через полтора часа он успешно выпустил 21-метровую космическую ракету LauncherOne, несущую девять мини-спутников, и спокойно вернулся на аэродром. А вот ракета так и не достигла космоса из-за некоей «аномалии». Она то ли сгорела в атмосфере Земли, то ли развалилась над Северной Атлантикой.

До того она уже четырежды успешно доставляла спутники на орбиту около 500 км: в январе и июне 2021 г. и в январе и июле 2022 г. Тогда самолет вылетал из США, с космодрома в Мохаве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных