Virgin вне орбиты

Космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit провалила первый в истории запуск в космос с территории Великобритании. 10 января модифицированный Boeing-747 вылетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле. Через полтора часа он успешно выпустил 21-метровую космическую ракету LauncherOne, несущую девять мини-спутников, и спокойно вернулся на аэродром. А вот ракета так и не достигла космоса из-за некоей «аномалии». Она то ли сгорела в атмосфере Земли, то ли развалилась над Северной Атлантикой.