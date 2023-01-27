Регуляторы так и не приступили к согласованию продажи «Билайна»

Сообщалось, что сделку планируется закрыть до июня 2023 г. «Вымпелком» тогда оценили в 370 млрд руб. ($5,35 млрд по курсу ЦБ на 26 января 2023 г.), но сумма сделки называлась меньше – 130 млрд руб. ($1,88 млрд по курсу ЦБ на 26 января 2023 г.). Оставшиеся 240 млрд руб. ($3,47 млрд по курсу ЦБ на 26 января 2023 г.) – это чистый долг компании «Вымпелком» в рамках общего долга глобального холдинга Veon Holdings B.V., который компания примет на себя и погасит, сообщал в ноябре 2022 г. «Ведомостям» представитель «Вымпелкома». ​​Общий же долг Veon оценивается в $10,6 млрд при общей сумме активов Veon в $16 млрд, отмечал в ноябре аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.