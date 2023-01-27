Регуляторы так и не приступили к согласованию продажи «Билайна»Пока свое разрешение на покупку оператора менеджментом выдала ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по продаже нидерландским холдингом Veon российского оператора «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») местному топ-менеджменту во главе с президентом «Вымпелкома» Александром Торбаховым. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ФАС, уточнив, что разрешение на сделку выдано компании «Коперник Инвест 3». Эту компанию в ноябре зарегистрировал на себя Торбахов, сообщали «Ведомости».
«Служба установила, что сделка не приведет к ограничению конкуренции», — добавил представитель ФАС, отметив, что она требует согласования подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
Эта подкомиссия, которая утверждает сделки с зарубежными компаниями из недружественных стран, была создана в начале марта 2022 г. на базе правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Ее возглавил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Но подкомиссия пока и не приступала к рассмотрению вопроса. Вопрос по согласованию сделки Veon был запланирован к обсуждению на заседании подкомиссии в четверг 26 января 2023 г. Вечером того же дня об итогах заседания подкомиссии сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Один из собеседников издания утверждал, что вопрос якобы рассматривался, но «против сделки в текущей конфигурации выступили ЦБ, Минфин и Минэкономики». Основываясь на этом сообщении, газета уверяла, что «правительство не согласовало сделку по продаже оператора».
Эту информацию опровергают источники «Ведомостей»: по данным трех собеседников газеты, знакомых с ходом заседания, вопрос о продаже «Вымпелкома» на нем даже не рассматривался. Его обсуждение было перенесено, утверждает источник «Ведомостей» в одном из министерств. Эту информацию подтвердили источник в «Вымпелкоме» и сотрудник крупной российской ИТ-компании, знающие это от участников совещания. В то же время федеральный чиновник, знакомый с итогами встречи, сообщил «Ведомостям», что сделку «направили на доработку».
«Ведомости» направили запросы в правительство, Минэкономразвития, Минфин, Минцифры и ЦБ, а также представителям Veon и «Вымпелкома».
Согласование сделки по продаже «Вымпелкома» осложнено судебным процессом между держателями евробондов Veon и российским подразделением холдинга. Соответствующий иск сейчас рассматривается Арбитражным судом Москвы. Этот иск к «Вымпелкому» подала в сентябре 2022 г. УК «Лидер», потребовав погашения выплат по еврооблигациям Veon.
«Мы обращались в правительственную комиссию с тем, чтобы согласование сделки по продаже “Вымпелкома” могло состояться только при условии расчётов с держателями евробондов Veon в полном объёме. В ответном письме нам подтвердили, что наше обращение будет учтено», – заявил «Ведомостям» заместитель генерального директора «Лидера» Олег Алешин.
Обсуждение темы продажи «Вымпелкома» продолжается с осени 2022 г. В ноябре Veon объявил о договоренности продать «Вымпелком» российским топ-менеджерам компании. Кроме Торбахова, покупателями назывались исполнительные вице-президенты «Вымпелкома» Светлана Кирсанова (по розничному бизнесу), Максим Зайков (по развитию корпоративного бизнеса) и Валерий Шоржин (по технологическому развитию сети), а также вице-президент компании по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям Ренат Насретдинов.
Сообщалось, что сделку планируется закрыть до июня 2023 г. «Вымпелком» тогда оценили в 370 млрд руб. ($5,35 млрд по курсу ЦБ на 26 января 2023 г.), но сумма сделки называлась меньше – 130 млрд руб. ($1,88 млрд по курсу ЦБ на 26 января 2023 г.). Оставшиеся 240 млрд руб. ($3,47 млрд по курсу ЦБ на 26 января 2023 г.) – это чистый долг компании «Вымпелком» в рамках общего долга глобального холдинга Veon Holdings B.V., который компания примет на себя и погасит, сообщал в ноябре 2022 г. «Ведомостям» представитель «Вымпелкома». Общий же долг Veon оценивается в $10,6 млрд при общей сумме активов Veon в $16 млрд, отмечал в ноябре аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.
Последние два года у «Билайна» снижается абонентская база, констатирует гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков, хотя оператор работает над активностью и лояльностью абонентов, добавил он. Эксперт отмечает, что как минимум с 2010 г. вложения в развитие этого оператора были существенно меньше, чем у конкурентов. Тем не менее, за последние несколько лет «Билайн» существенно улучшил состояние своей инфраструктуры, отметил Кусков.
С тем, что Veon не занимался активным развитие «Билайна» согласен и аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его словам, во многом этот актив, напротив, активно эксплуатировался для развития других операторов, также входящих в периметр Veon.
В дальнейшем «Вымпелком» может вновь стать частью Veon, допускает Кусков. Это может произойти посредством механизмов обратного выкупа, что может быть предусмотрено достигнутыми с командой Торбахова договоренностями. Не исключает варианта промежуточного владения оператором сейчас и Делицын. По его словам, при согласовании сделки российскими властями команда Торбахова пробудет его владельцами не менее года. Любой крупный инвестор при покупке такого большого актива будет анализировать состояние компании не менее 6 месяцев, отметил Делицын.
По словам Делицына, общий долг, который возьмет на себя «Вымпелком» в рамках этой сделки, изначально будет скорее всего выплачиваться глобальному холдингу, который, в свою очередь, в дальнейшем будет обслуживать его перед внешними кредиторами. Но так или иначе, погашение долга в 240 млрд руб. будет происходить в течение не менее 3-5 лет, отметил Делицын.
Как отмечали источники «Ведомостей» в ноябре 2022 г., сделку по покупке «Вымпелкома» предполагалось провести на заемные средства. В качестве одного из вероятных кредиторов назывался «Сбер», которому оператор уже должен 100 млрд руб., а также ВТБ и Газпромбанк.
Продажа российского оператора должна снизить для голландского холдинга санкционные риски, говорили в ноябре аналитики «Ведомостям». Но в этом случае Veon лишается актива, который генерировал почти половину EBITDA и существенную часть денежного потока, отмечал аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михайлин.