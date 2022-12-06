К «Билайну» выстраивается очередь кредиторов

К «Билайну» выстраивается очередь кредиторовВслед за УК «Лидер» иск подала «дочка» АФК «Система»
Управляющая компания «Первая» 2 декабря подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») 2,13 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. К рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований и другие подробности в карточке дела не приводятся.
УК «Первая» до марта 2022 г. называлась «Сбер управление активами». Ребрендинг произошел после того, как «Сбер» в рамках нескольких сделок продал 51% в ООО «СБ Благосостояние», владельце управляющих компаний «Сбер управление активами» и «Сбер фонды недвижимости». В результате одной из сделок владельцем 49% долей в ООО «СБ Благосостояние» стало ООО «Система телеком активы» (дочерняя компания АФК «Система»).
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