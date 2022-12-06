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К «Билайну» выстраивается очередь кредиторов

Вслед за УК «Лидер» иск подала «дочка» АФК «Система»
Анастасия Курашева Анна Устинова
Ярослав Чингаев для Ведомостей

Управляющая компания «Первая» 2 декабря подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») 2,13 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. К рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований и другие подробности в карточке дела не приводятся.

УК «Первая» до марта 2022 г. называлась «Сбер управление активами». Ребрендинг произошел после того, как «Сбер» в рамках нескольких сделок продал 51% в ООО «СБ Благосостояние», владельце управляющих компаний «Сбер управление активами» и «Сбер фонды недвижимости». В результате одной из сделок владельцем 49% долей в ООО «СБ Благосостояние» стало ООО «Система телеком активы» (дочерняя компания АФК «Система»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных