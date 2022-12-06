К «Билайну» выстраивается очередь кредиторов

Управляющая компания «Первая» 2 декабря подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») 2,13 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. К рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований и другие подробности в карточке дела не приводятся.