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Технологии

Путин поручил дать налоговые льготы покупателям отечественных ИТ-решений

Преференции можно будет получить и за приобретение высокотехнологичного оборудования
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские компании, которые приобретают отечественные ИТ-решения и продукты с искусственным интеллектом, смогут рассчитывать на снижение выплат по налогу на прибыль. С соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 г.

«Начиная с этого года российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные ИТ-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта», – заявил президент.

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Причем эти расходы компаний будут учитываться с повышенным коэффициентом, в полтора раза больше фактических затрат, добавил Путин. «То есть на каждый рубль, вложенный компанией в покупку такой продукции, о которой я только что сказал, приходится налоговый вычет в полтора рубля», – пояснил он.

Эту же льготу Путин предложил распространить и на покупку российского высокотехнологичного оборудования в целом. «Прошу правительство внести предложения по перечню такого оборудования, по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот», – резюмировал президент.

Часть налоговых льгот уже действует по отношению к покупателям отечественного ПО, обращает внимание исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин. «С 2020 г. для покупателей российского ПО действует значимая налоговая мера – российские программные продукты, включенные в Единый реестр отечественного ПО, освобождаются от уплаты НДС», – отметил он.

Также один из государственных институтов развития - Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) последние два года предоставлял льготу на субсидирование 50% расходов на приобретение российского ПО для предприятий малого и среднего бизнеса, добавил Лашин. Эксперт не исключил продолжения действия этого механизма и в 2023 г.

Гендиректор консорциума «Базис» Арсений Брыкин считает, что анонсированный Путиным налоговый вычет кардинально не повлияет на прибыль российских компаний, но «это будет хороший сигнал о том, что надо покупать российское». «Этот тезис больше не о выгоде и эффективности налогового вычета, а четкое указание на то, что нужно делать, чтобы быть в фарватере государственной политики», — добавил он. 

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Брыкин считает, что новая инициатива президента в очередной раз поднимет вопрос об адекватности составления реестров Минцифры (включает российский софт) и Минпромторга (включает оборудование), в которых находятся российские продукты, и о критериях, по которым продукты причисляются к российским. Поручение Путина «внести предложения по перечню» может означать, что существующие реестры будут упразднены и вместо них будет создан новый, предполагает топ-менеджер. Если он объединит или синхронизирует программно-аппаратные комплексы (ПАК) и софт, тем, на кого нацелена эта налоговая льгота, будет проще в нем ориентироваться, уверен эксперт.

«Что касается оценки влияния объявленных льгот по налогу на прибыль, то в общем случае любая такого рода льгота позитивно отражается на финансовом состоянии компаний, позволяя уменьшать налоговую базу. Но пока неясен механизм, как именно она будет реализована, условия применения», – отметил замгендиректора ИТ-разработчика «СКБ Контур» Михаил Добровольский. Окончательные расчеты по влиянию этой льготы на ИТ-сектор можно будет проводить уже после законодательного определения этих положений, добавил он.

При этом спрос на российское ПО и так растет, отмечают опрошенные «Ведомостями» разработчики софта. «Если в 2021 г. среди крупных заказчиков мы провели 58 пилотных проектов, то в 2022 г. — более 200», — говорит гендиректор разработчика «Мойофис» Павел Калякин. Эту тенденцию он связывает с массовыми уходами зарубежных вендоров с российского рынка. По его словам, в течение всего прошлого года компания получала запросы потенциальных клиентов об «экстренном переходе с иностранного ПО на российские продукты».

Но в полной мере позитивный эффект от ухода иностранных игроков будет заметен только спустя время, продолжил топ-менеджер. «В среднем полная миграция ИТ-инфраструктуры на новое ПО занимает 1-2 года, а до этого требуется еще около полугода для проведения тестирования», – добавил Калякин.

Соглашается с Калякиным и Добровольский: средний рост продаж продуктов этой компании в 2019-2022 гг. составил 18-20%, а в 2022 г. – 16,8%, до 26,4 млрд руб. Дальнейший рост в компании прогнозируют на уровне 20-25% в год, добавил Добровольский.

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«Те, кто думал «переждать» на иностранных решениях, на начало 2023 г. поняли, что процесс импортозамещения неотвратим. Что важно, отечественные разработчики готовы удовлетворить возникший спрос», – резюмировала Людмила Богатырева, руководитель департамента цифровых решений разработчика программной платформы Polycode.

У российского рынка отечественных ИТ-решений есть значительный потенциал, отмечает президент разработчика мобильных приложений, клиент-серверных решений и веб-разработки IW Group Алексей Синица. По данным недавнего исследования другого крупного разработчика «Серчинформ», полностью завершили импортозамещение системного софта (ОС и СУБД) только 3% системообразующих предприятий и 1,7% субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), напомнил он. В процессе перехода находятся 23% опрошенных. В большинстве компаний (53%) его только планируют. «Объявленная президентом мера поддержки сможет как минимум вдвое увеличить показатель компаний, находящихся в процессе перехода на отечественное ПО, т. е. довести показатель импортозамещения до 50%», – считает Синица.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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