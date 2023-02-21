Путин поручил дать налоговые льготы покупателям отечественных ИТ-решений

Брыкин считает, что новая инициатива президента в очередной раз поднимет вопрос об адекватности составления реестров Минцифры (включает российский софт) и Минпромторга (включает оборудование), в которых находятся российские продукты, и о критериях, по которым продукты причисляются к российским. Поручение Путина «внести предложения по перечню» может означать, что существующие реестры будут упразднены и вместо них будет создан новый, предполагает топ-менеджер. Если он объединит или синхронизирует программно-аппаратные комплексы (ПАК) и софт, тем, на кого нацелена эта налоговая льгота, будет проще в нем ориентироваться, уверен эксперт.