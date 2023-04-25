Минцифры и ФТС планируют закрыть доступ к данным об импорте электроники

Минцифры и ФТС планируют закрыть доступ к данным об импорте электроникиЭто станет мерой дополнительной защиты от ужесточения западных санкций
Минцифры и ФТС могут закрыть доступ к таможенным данным об импортерах и импортируемых товарах для ведомств и компаний из-за опасения введения новых санкций. Речь идет в первую очередь об импорте вычислительной техники, то есть компьютеров, ноутбуков и пр., и микроэлектроники. Меры по охране данных, источником которых являются базы данных ФТС, обсуждались 20 апреля 2023 г. на межведомственном совещании с участием министра цифрового развития России Максута Шадаева, врио руководителя ФТС Руслана Давыдова, а также членов Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Об этом «Ведомостям» рассказали два участника совещания.
По итогам совещания было решено, что ФТС совместно с Минцифры подготовит ряд предложений по мерам, направленным на закрытие доступности данных в таможенных базах, чтобы минимизировать риски их утечек, рассказал один из источников «Ведомостей». У дистрибуторов возникла необходимость в закрытии данных о ввозимом ими в РФ оборудовании и цепочках импорта из-за того, что раскрытие путей поставок создает высокие риски введения санкций в отношении компаний, добавил собеседник «Ведомостей» в госорганах.
До января 2022 г. данные по импорту и экспорту ФТС были открытыми и публиковались на сайте ведомства. В феврале руководитель ФТС Владимир Булавин заявлял, что поддерживает решение о непубликации статистики по импорту и экспорту. По словам Булавина, ведомство пошло на такой шаг «во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок». Тогда он подчеркивал, что мера носит временный характер.
13 марта 2023 г. ФТС России частично возобновила публикацию данных таможенной статистики, сообщали «Ведомости». В частности, оборот внешней торговли за 2022 г. вырос на 8,1% год к году и составил $850,5 млрд. Экспорт увеличился на 19,9%, а импорт снизился на 11,7% – до $591,5 млрд и $259 млрд соответственно.
А 18 апреля 2023 г. на форуме First Russian Data Forum Шадаев призвал убрать ведомственные данные из общего доступа. «Наша позиция следующая: многие данные надо точно убирать из оперативного контура, хранить в шифрованном виде, ограничивать к ним доступ, они точно не должны быть в такой базовой доступности, про которую мы в последнее время говорим», – сказал Шадаев.
О каких именно ведомствах шла речь, Шадаев в своем выступлении не уточнял. Механизм доступа к скрытым данным объясняется так: все чувствительные данные будут храниться на сервере в зашифрованном виде и предоставляться исключительно по запросу в рамках СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия). То есть в открытом виде на сервере их не будет – это, в теории, должно минимизировать риск утечек конфиденциальных данных.
Директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин сказал «Ведомостям», что данные закрываются для защиты каналов поставки товаров в Россию по механизму параллельного («серого») импорта. Используя такие данные, аналитики могут отследить страны, через которые товары ввозятся в РФ, что влечет за собой риск вторичных санкций для компаний и контрагентов. Рядовых пользователей изменения не коснутся, подчеркивает Бегтин: «Для них данные и так закрыли». Данные ФТС будут доступны только физическим лицам и организациям из так называемого «белого списка», который определяет правительство, предполагает он.
Статистика, которую собирают таможенные органы, отражает то, каким образом внешняя торговля реагирует в том числе и на санкции, что действительно создает определенные риски для новых логистических цепочек, позволяющих эти самые санкции обходить, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Сейчас, по его словам, на мировой политической арене ведутся разговоры «относительно дальнейшего ужесточения ограничительных мер, связанных с внешней торговлей, вплоть до перехода к правилу "что не разрешено, то запрещено"». «Так что можно понять, почему возникает дискуссия относительно дальнейшего сокращения объемов общедоступной информации о внешней торговле», – добавляет эксперт.
Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) ранее со своей стороны также предлагала закрыть доступ к информации об импорте комплектующих и некоторых видов компьютерной техники, рассказал исполнительный директор ассоциации Иван Покровский. Эти данные компрометируют как поставщиков, так и российских заказчиков, поясняет он. У ФТС есть закрытый режим декларирования, который обеспечивает защиту информации, но в этом режиме доступ к данным теряют и другие органы, в частности ФНС, предупреждает Покровский. То есть этот режим может препятствовать работе других государственных служб, считает он.
Когда те или иные товары производятся в небольшом количестве стран, не требуется серьезной оперативной и аналитической работы определить, товары какого производства были введены в оборот в России, отметила специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Высокий рост торговли РФ с иными иностранными государствами, в свою очередь, показывает потенциальную юрисдикцию, через которую осуществляется такая поставка, добавила юрист.
«Ведомости» направили запросы в Минцифры и ФТС.