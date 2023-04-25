Минцифры и ФТС планируют закрыть доступ к данным об импорте электроники

Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) ранее со своей стороны также предлагала закрыть доступ к информации об импорте комплектующих и некоторых видов компьютерной техники, рассказал исполнительный директор ассоциации Иван Покровский. Эти данные компрометируют как поставщиков, так и российских заказчиков, поясняет он. У ФТС есть закрытый режим декларирования, который обеспечивает защиту информации, но в этом режиме доступ к данным теряют и другие органы, в частности ФНС, предупреждает Покровский. То есть этот режим может препятствовать работе других государственных служб, считает он.