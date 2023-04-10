Китайские вендоры идут на российский рынок с зонтичными брендами

Honor, ранее принадлежавшая Huawei, прекратила официальные поставки смартфонов в Россию весной 2022 г., писали «Ведомости» в июне того же года. При этом вендор уже тогда искал партнеров в Армении, Грузии и имел договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта.