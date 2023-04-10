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Китайские вендоры идут на российский рынок с зонтичными брендами

Это происходит на фоне сокращения ассортимента крупнейших производителей электроники
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Китайские бренды наращивают продажи электроники от различных производителей под зонтичными брендами. В частности, «М.видео-Эльдорадо» планирует в ближайшее время начать продажи портативной колонки под брендом Honor Choice, рассказал представитель ритейлера.

Honor, ранее принадлежавшая Huawei, прекратила официальные поставки смартфонов в Россию весной 2022 г., писали «Ведомости» в июне того же года. При этом вендор уже тогда искал партнеров в Армении, Грузии и имел договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных