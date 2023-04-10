Китайские вендоры идут на российский рынок с зонтичными брендами

Китайские вендоры идут на российский рынок с зонтичными брендамиЭто происходит на фоне сокращения ассортимента крупнейших производителей электроники
Китайские бренды наращивают продажи электроники от различных производителей под зонтичными брендами. В частности, «М.видео-Эльдорадо» планирует в ближайшее время начать продажи портативной колонки под брендом Honor Choice, рассказал представитель ритейлера.
Honor, ранее принадлежавшая Huawei, прекратила официальные поставки смартфонов в Россию весной 2022 г., писали «Ведомости» в июне того же года. При этом вендор уже тогда искал партнеров в Армении, Грузии и имел договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта.
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