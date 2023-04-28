К сносу сотовых вышек у школ хотят привлечь Минцифры

К сносу сотовых вышек у школ хотят привлечь МинцифрыЛДПР предложила запрет на демонтаж оборудования без согласования с ведомством
Для демонтажа сотовых вышек на крышах учебных и административных учреждений может потребоваться одобрение Минцифры. Соответствующие поправки в закон «О связи» группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму 28 апреля 2023 г. Согласно законопроекту, ведомство должно будет выдавать заключение о возможности демонтажа базовых станций (БС) без нарушения целостности сети, а оператор сможет получить отсрочку на перенос оборудования до двух лет.
Законопроект предлагает «обязать собственников проводить обязательную досудебную процедуру», говорится в пояснительной записке к законопроекту. В рамках этой процедуры нужно получить заключение Минцифры России, как повлияет или не повлияет демонтаж оборудования «на функционирование сети связи оператора связи и доступность услуг связи населению». В частности, нужно учесть возможность вызова экстренных оперативных служб, указано в документе. Речь идет только о базовых станциях, установленных законно.
Внесение законопроекта реализуется по поручению президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 18 июля 2022 г. В соответствии с ним определена задача по установлению обязательности согласования органами государственной власти и органами местного самоуправления с Минцифры требований к операторам о демонтаже телекоммуникационного оборудования, размещаемого на объектах государственной и муниципальной собственности.
О разработке законопроекта, который запретит демонтаж сотовых вышек с таких объектов без визы Минцифры, «Ведомости» писали в марте 2023 г. со ссылкой на источники. Разработка инициативы велась на площадке АНО «Цифровая экономика».
Это тот же самый законопроект, подтвердил «Ведомостям» соавтор законопроекта, депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР). «Законопроект очень широко обсуждался, его видели и операторы, и депутаты, его поддержало Минцифры, он выверенный, актуализированный», – отметил депутат. Свинцов надеется, что законопроект будет принят Госдумой до конца весенней сессии.
««Цифровая экономика» поддерживает законопроект. Данный вопрос также рассматривался на рабочей группе в АНО», – сообщил «Ведомостям» представитель объединения.
Законопроект позволит Минцифры отслеживать планы демонтажа и не допустить снижения качества связи, сообщил представитель ведомства. По его словам, на практике собственники зданий часто принимают решения, основываясь не на угрозе причинения вреда здоровью граждан, а в связи со строительством другого объекта, ремонтом и т.д.
«Если мы не согласуем демонтаж, собственник недвижимости сможет обратиться в суд. Если суд сочтет демонтаж необходимым, у оператора будет 24 месяца для переноса своего оборудования. Это важно, так как поиск, оформление площадок и размещение на них базовых станций требует существенных временных и материальных затрат, особенно в городской черте», – указал представитель Минцифры.
Проблема демонтажа вышек с государственных объектов – в первую очередь с образовательных учреждений (школ, вузов и т.д.) – публично обсуждается с конца 2021 г. Тогда Роспотребнадзор начал массово проводить проверки и требовать от операторов демонтировать башни на территориях учебных заведений. Служба ссылалась на норму СанПиНов, действующую с 2010 г.
Представители операторов «большой четверки» поддерживают идею привлечь к согласованию демонтажа профильное ведомство.
«Мы поддерживаем законопроект и считаем крайне важным участие Минцифры в согласовании демонтажа БС. Демонтаж уже работающего оборудования и необходимость перестройки архитектуры сети влечет значительные расходы для операторов связи, что нерационально на фоне проблем, с которыми столкнулся телеком из-за ухода иностранных вендоров», – говорит представитель Tele2.
Демонтаж базовых станций зачастую приводит к ухудшению качества связи не только на самих гособъектах, но и на прилегающих территориях, сказал представитель «Мегафона». Некоторые из них невозможно демонтировать без ущерба [для сети], подчеркнул представитель МТС.
«Запрет на демонтаж и перенос базовых станций и иных элементов сетей связи, а также мораторий на повышение платы за размещение были бы правильными шагами к обеспечению их равномерного функционирования», – добавил представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн»).
Сейчас Роскомнадзор выдает разрешение о вводе в эксплуатацию БС, а также принимает решение о демонтаже, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Однако важно отметить, что операторы устанавливали БС в соответствии с действующим на тот момент законодательством, указывает эксперт. Их снятие нужно обосновывать новыми нормативными актами, уточнил он.
«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор.
Для оператора каждый такой демонтаж требует не только планирования, финансирования и проведения работ по демонтажу, но и добавляет цикл работ по поиску нового места для установки демонтированного оборудования с выполнением всех необходимых работ по планированию и развертыванию нового сайта, перечисляет аналитик агентства MForum Алексей Бойко. Выход из строя даже одной БС может значительно изменить качество покрытия и предоставления услуг для нескольких тысяч людей, которые проживают вокруг, отмечает Кусков.
Расходы на демонтаж базовых станций в год могут достигать сотен миллионов рублей, оценивает эксперт. Обязательство согласовать с Минцифры возможность отсрочки работ по демонтажу и поиску новых площадок, позволит операторам выполнить требования Роспотребнадзора не в формате аврала, а постепенно, в рабочем режиме, заключил Бойко.