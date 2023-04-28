К сносу сотовых вышек у школ хотят привлечь Минцифры

Для демонтажа сотовых вышек на крышах учебных и административных учреждений может потребоваться одобрение Минцифры. Соответствующие поправки в закон «О связи» группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму 28 апреля 2023 г. Согласно законопроекту, ведомство должно будет выдавать заключение о возможности демонтажа базовых станций (БС) без нарушения целостности сети, а оператор сможет получить отсрочку на перенос оборудования до двух лет.