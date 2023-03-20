В России придумают правила для снятия сотовых вышек со школ

Проблема демонтажа вышек с государственных объектов – в первую очередь с образовательных учреждений – публично обсуждается с конца 2021 г. Тогда Роспотребнадзор начал массово проводить проверки и требовать от операторов связи демонтировать башни с территорий учебных заведений. Служба ссылалась на норму СанПиНов, действующую с 2010 г. В июне 2022 г. этот вопрос обсуждался на уровне правительства и Минцифры, писали «Ведомости» 28 июня 2022 г.