В России придумают правила для снятия сотовых вышек со школ

В России придумают правила для снятия сотовых вышек со школСейчас к вопросу демонтажа башен в регионах подходят «хаотично и несистемно»
Крупнейшие сотовые операторы и АНО «Цифровая экономика» разрабатывают поправки в закон «О связи», которые запретят демонтаж сотовых вышек с объектов государственной и муниципальной собственности без согласования с Минцифры. Об этом рассказали «Ведомостям» собеседники в двух крупных мобильных операторах и подтвердили два собеседника, близких к АНО «Цифровая экономика», на базе которой и разрабатываются поправки.
Проблема демонтажа вышек с государственных объектов – в первую очередь с образовательных учреждений – публично обсуждается с конца 2021 г. Тогда Роспотребнадзор начал массово проводить проверки и требовать от операторов связи демонтировать башни с территорий учебных заведений. Служба ссылалась на норму СанПиНов, действующую с 2010 г. В июне 2022 г. этот вопрос обсуждался на уровне правительства и Минцифры, писали «Ведомости» 28 июня 2022 г.