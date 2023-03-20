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В России придумают правила для снятия сотовых вышек со школ

Сейчас к вопросу демонтажа башен в регионах подходят «хаотично и несистемно»
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейшие сотовые операторы и АНО «Цифровая экономика» разрабатывают поправки в закон «О связи», которые запретят демонтаж сотовых вышек с объектов государственной и муниципальной собственности без согласования с Минцифры. Об этом рассказали «Ведомостям» собеседники в двух крупных мобильных операторах и подтвердили два собеседника, близких к АНО «Цифровая экономика», на базе которой и разрабатываются поправки.

Проблема демонтажа вышек с государственных объектов – в первую очередь с образовательных учреждений – публично обсуждается с конца 2021 г. Тогда Роспотребнадзор начал массово проводить проверки и требовать от операторов связи демонтировать башни с территорий учебных заведений. Служба ссылалась на норму СанПиНов, действующую с 2010 г. В июне 2022 г. этот вопрос обсуждался на уровне правительства и Минцифры, писали «Ведомости» 28 июня 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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