Российские школьники могут остаться без связи

«За всю историю базовых станций вплоть до 2020 г. не было никаких ограничений по их установке на территории образовательных учреждений», – отмечалось в Telegram-канале Минцифры. В сентябре 2020 г. было опубликовано постановление главного санитарного врача России Анны Поповой, в котором отмечалось, что поскольку мобильные технологии не используются в учебном процессе, размещение телекомоборудования в образовательных учреждениях допускаться не должно. «В феврале 2022 г. операторы «большой четверки» начали получать письма от образовательных организаций о расторжении договоров аренды и обратились по этому вопросу в правительство», – отмечалось в сообщении министерства.