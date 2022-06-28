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Технологии / Общество

Российские школьники могут остаться без связи

Демонтаж станций сотовой связи вблизи школ и колледжей обсудят в правительстве
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Владимир Смирнов / ТАСС

Правительство планирует обсудить вопрос о возможном демонтаже операторского оборудования с объектов образовательных учреждений – школ, колледжей, вузов и др, – на ближайшем совещании в четверг, 30 июня. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минцифры. С предложением о демонтаже выступает Роспотребнадзор, ранее писали «Известия». Минцифры же выступало «за мораторий на демонтаж базовых станций» вблизи образовательных учреждений.

«Ведомости» направили запрос представителю курирующего телеком вице-премьера Дмитрия Чернышенко, а также в Роспотребнадзор.

По оценке крупнейших российских операторов, опрошенных «Ведомостями», демонтаж может привести к тому, что порядка 1 млн учащихся по всей стране и около 4 млн жителей соседних с образовательными учреждениями домов могут остаться без связи. С такой оценкой согласны представители «Мегафона», «Билайна» и Tele2. О требованиях демонтажа станций также сообщил представитель МТС, не став комментировать оценки по возможной деградации связи.

«Вынужденный демонтаж базовых станций сотовой связи на территориях образовательных организаций действительно приведет к деградации услуг не только на самих объектах, но и на прилегающей инфраструктуре», – говорит представитель Tele2. Он добавил, что отсутствие связи означает невозможность оперативно вызвать экстренные службы, в чрезвычайных ситуациях – реализовать мероприятия по защите детей и преподавателей.

Представитель МТС сообщил, что оператор сталкивается с требованиями демонтажа своего оборудования «во многих регионах». «Например, в Санкт-Петербурге и в Приморском крае на о. Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где во время проведения Дальневосточного экономического форума от операторов требуют оказания качественных услуг связи», – отметил он.

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Операторов «попросили убрать оборудование» с территории учебных заведений, сообщала в июле газета «Известия». Чиновники ссылались на разработанные Роспотребнадзором правила, запрещающие устанавливать базовые станции в школах, а в ряде регионов норму пытаются распространить и на другие образовательные учреждения, отмечала газета. По информации издания, такие рекомендации операторы получили в Санкт-Петербурге, Приморье, в Челябинской и Иркутской областях.

Минцифры называет возможный демонтаж операторских вышек  «бессмысленным». Там также напоминают, что мораторий на демонтаж базовых станций уже дважды вводился в России за последние два года.

«За всю историю базовых станций вплоть до 2020 г. не было никаких ограничений по их установке на территории образовательных учреждений», – отмечалось в Telegram-канале Минцифры. В сентябре 2020 г. было опубликовано постановление главного санитарного врача России Анны Поповой, в котором отмечалось, что поскольку мобильные технологии не используются в учебном процессе, размещение телекомоборудования в образовательных учреждениях допускаться не должно. «В феврале 2022 г. операторы «большой четверки» начали получать письма от образовательных организаций о расторжении договоров аренды и обратились по этому вопросу в правительство», – отмечалось в сообщении министерства.

Демонтаж оборудования с территорий образовательных объектов обернется для компаний дополнительными расходами не только на разбор конструкций, но и на оптимизацию сети оператора, отмечает гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. С учетом большого числа базовых станций у каждого из операторов эти расходы могут исчисляться «миллионами рублей», считает он. Как отмечает эксперт, далеко не всегда оператор может легко найти альтернативную точку размещения своего оборудования, поскольку для этого необходимо согласие собственника здания и его жителей, а такие согласия зачастую выдаются неохотно. 

«Такой демонтаж неизбежно приведет к появлению "белых пятен" в покрытии оператора, а это может спровоцировать снижение лояльности абонентов и их возможный переход к другому оператору. Кроме того, надо понимать, что даже если в образовательном процессе, может быть, не нужна мобильная связь, демонтаж базовой станции на крыше школы приведет к деградации связи не только в самой школе, но и вокруг нее», – резюмировал эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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