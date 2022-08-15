Минцифры предложило снять запрет на установку сотовых вышек в вузах

О том, что Минцифры направило в правительство письмо с предложением пересмотреть санитарные нормы (СанПиНы) в части ограничений на размещение базовых станций сотовой связи, «Ведомостям» рассказал сотрудник одного из крупных телекомоператоров. В документе шла речь о том, чтобы «исключить вузы из СанПиНов Роспотребнадзора», которые прямо запрещают размещение сотового оборудования на территории всех образовательных учреждений, утверждает он. О подготовке такого письма слышал и собеседник, близкий к другому телекомоператору из «большой четверки».