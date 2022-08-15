Минцифры предложило снять запрет на установку сотовых вышек в вузах

Минцифры предложило снять запрет на установку сотовых вышек в вузахДемонтаж вышек в школах и детсадах пройдет до конца 2025 года
О том, что Минцифры направило в правительство письмо с предложением пересмотреть санитарные нормы (СанПиНы) в части ограничений на размещение базовых станций сотовой связи, «Ведомостям» рассказал сотрудник одного из крупных телекомоператоров. В документе шла речь о том, чтобы «исключить вузы из СанПиНов Роспотребнадзора», которые прямо запрещают размещение сотового оборудования на территории всех образовательных учреждений, утверждает он. О подготовке такого письма слышал и собеседник, близкий к другому телекомоператору из «большой четверки».
Проблема с запретом устанавливать и держать вышки на территории учебных заведений возникла в конце 2021 г., когда Роспотребнадзор начал массово проводить проверки и требовать от операторов связи демонтировать башни с территорий учебных заведений на основании нормы СанПиНов, действующей с 2010 г. В июне этот вопрос обсуждался на уровне правительства и Минцифры, писали «Ведомости».