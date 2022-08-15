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Минцифры предложило снять запрет на установку сотовых вышек в вузах

Демонтаж вышек в школах и детсадах пройдет до конца 2025 года
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Требование убрать сотовое оборудование останется только для школ и детсадов  / Андрей Гордеев / Ведомости

О том, что Минцифры направило в правительство письмо с предложением пересмотреть санитарные нормы (СанПиНы) в части ограничений на размещение базовых станций сотовой связи, «Ведомостям» рассказал сотрудник одного из крупных телекомоператоров. В документе шла речь о том, чтобы «исключить вузы из СанПиНов Роспотребнадзора», которые прямо запрещают размещение сотового оборудования на территории всех образовательных учреждений, утверждает он. О подготовке такого письма слышал и собеседник, близкий к другому телекомоператору из «большой четверки».

Проблема с запретом устанавливать и держать вышки на территории учебных заведений возникла в конце 2021 г., когда Роспотребнадзор начал массово проводить проверки и требовать от операторов связи демонтировать башни с территорий учебных заведений на основании нормы СанПиНов, действующей с 2010 г. В июне этот вопрос обсуждался на уровне правительства и Минцифры, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных