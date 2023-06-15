Евгений Касперский сравнил глобальных ИТ-вендоров с вымирающими динозаврами

В России следует создать инфраструктуру внешнего финансирования ИТ, уверен Мордашов. «Нам нужно создать “питательный бульон”. Мы видели, что он хорошо сложился на Западе, у нас хорошо начал складываться. Теперь мы отрезаны от этого бульона – о'кей, но наш опыт этого года показал, что мы довольно крепкие ребята! Опираясь на наши ресурсы, мы всё очень хорошо прошли, для меня даже удивительно, как мы хорошо прошли этот квиз», – отметил бизнесмен.