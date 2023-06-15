Евгений Касперский сравнил глобальных ИТ-вендоров с вымирающими динозаврами

Евгений Касперский сравнил глобальных ИТ-вендоров с вымирающими динозаврамиРоссийской ИТ-отрасли придется «заселить» освобожденные динозаврами территории
Выручка «Лаборатории Касперского» в Европе и Северной Америке в 2022 г. снизилась на 30-40%. Но за счет роста доходов в России и остальных странах мира это падение оказалось нивелировано, и по итогам года компания не оказалась с нулевой выручкой, что в нынешних реалиях позитивный признак. Об этом основатель и гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал 15 июня, выступая на сессии «Борьба за инвестиции» на ПМЭФ-2023.
Такое уже случалось с его компанией, продолжил бизнесмен, – в 2018-2019 гг., когда «Лабораторию» «грязью поливали со всех сторон». Тогда некоторые клиенты ушли, но спустя год-полтора вернулись, резюмировал он.
Продукты же, которые развивает «Лаборатория Касперского» на зарубежных рынках, Касперский сравнил с автомобилями BMW. «Знаете, говорят: BMW, “Жигули”... Вот в данном случае мы делаем BMW, а их заставляют (зарубежных клиентов – Прим. “Ведомостей”) пересаживаться на “Жигули”. Они плачут и не хотят этого делать, так что я с нетерпением жду небольшого, а может, и большого отскока, чтобы наши старые клиенты вернулись к нам обратно», – отметил Касперский.
В дальнейшем глобальных зарубежных ИТ-вендоров основатель «Лаборатории Касперского» сравнил с вымирающими динозаврами, а отечественные ИТ-компании – с млекопитающими, которым предстоит заселить освободившиеся территории.
До 2022 г. «Лаборатория Касперского», как и другие отечественные компании, инвестировала деньги в точечные ИТ-решения, которые не могли активно развиваться из-за лидирующих позиций международных корпораций уровня Microsoft на российском рынке, констатировал Касперский. Но с начала прошлого года российским ИТ-компаниям пришлось в авральном режиме замещать те ниши, которые покинули международные гиганты, «закрывать дырки, которые остались после тех, кто ушел». «Динозавры покинули планету – значит, пора развиваться млекопитающим», – заявил Касперский.
Отечественному ИТ-сектору на данном этапе требуется помощь государства, продолжил бизнесмен. «Пока держимся, но уже хочется помощи», – отметил он. Сейчас появляются более легкие механизмы для привлечения внешнего финансирования в ИТ, добавил Касперский, это, в частности, льготные кредиты, гранты и т. п. «Мы можем делать всё это и сами. Но, как говорится, хорошим словом можно добиться многого, но хорошим словом и пистолетом добиться можно большего. Так вот, если будет помощь ИТ-компаниям, бежать можно будет гораздо быстрее», – высказался бизнесмен.
По его мнению, стремиться следует к такому статусу, когда государство должно выступать своего рода модератором при активной работе отраслевых венчурных фондов, которые финансируют отечественные ИТ-разработки.
Поддержал Касперского и владелец, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Последний год в России активно развивались индустриальные центры компетенций (ИЦК) и это дало возможность всем участникам рынка кооперироваться между собой для развития отечественных разработок, отметил он.
«Стало понятно всем нам, что те продукты, на которых мы базировали свои ИТ-решения, больше недоступны. Или, скажем так, мы пока как-то с ними живем, переведя их в автономный режим – чего греха таить. Но понятно, что это не является долгосрочным решением, они устаревают, возникают проблемы, и нам нужно переходить на собственные продукты», – сказал Мордашов.
Он отметил, что «Северсталь» со своей стороны за последние 5 лет инвестировала 28 млрд руб. в собственные ИТ-разработки. Также металлургическая компания получила 1 млрд руб. в виде гранта госсредств. В 2023 г. сама «Северсталь» планирует потратить на ИТ-разработки 5,4 млрд руб.
В России следует создать инфраструктуру внешнего финансирования ИТ, уверен Мордашов. «Нам нужно создать “питательный бульон”. Мы видели, что он хорошо сложился на Западе, у нас хорошо начал складываться. Теперь мы отрезаны от этого бульона – о'кей, но наш опыт этого года показал, что мы довольно крепкие ребята! Опираясь на наши ресурсы, мы всё очень хорошо прошли, для меня даже удивительно, как мы хорошо прошли этот квиз», – отметил бизнесмен.
Нынешний ИТ-сектор существенно изменился за последние годы, констатировал присутствовавший на сессии директор Центра компетенций по импортозамещению в ИТ Илья Массух. В качестве аргумента он привел проведение аналогичных сессий по ИТ во время форумов ПМЭФ в прошлые годы. «Если взять похожую панель года 3-4 назад и 10 лет назад, то здесь бы сидели три консалтера, два айтишника западных и один какой-нибудь банк. И консалтеры бы рисовали квадраты, они бы называли их квадрантами магическими, рисовали бы графики, которые говорили бы, куда и кому инвестировать», – отметил Массух.
Сейчас же, по его словам, на российском ИТ-рынке и в ЕАЭС сложилась ситуация, что инвесторам не надо искать, куда инвестировать. Этому, в частности, способствовали как раз те индустриальные центры компетенций, которые были созданы в 2022 г.