Половина российских компаний не смогла продлить лицензии на иностранный софт

Половина российских компаний не смогла продлить лицензии на иностранный софтНаибольшие риски возникли с ПО, используемым на объектах критической информационной инфраструктуры
У 50% российских компаний в 2022 г. возникли проблемы с продлением лицензий на зарубежное ПО. Почти треть предпринимателей пожаловалась на проблемы с техподдержкой (32%) и оплатой обслуживания (31%), а каждый десятый – на отсутствие стабильной работы иностранного софта. Такие выводы сделал исследовательский центр A2:Research, опросив 1200 предпринимателей и топ-менеджеров из сфер ритейла, производства, транспорта, телекома, IT и др. в апреле 2023 г.
Ощутимые последствия были из-за зарубежных производителей, которые удаленно блокировали работу своих устройств и ПО, замечает директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов. Если бы Национальная система платежных карт (НСПК) не перевела заблаговременно платежную систему «Мир» с Oracle Java на российскую платформу Java, транзакции ушедших Visa и Mastercard невозможно было бы обслуживать в РФ, замечает он.