Половина российских компаний не смогла продлить лицензии на иностранный софт

У 50% российских компаний в 2022 г. возникли проблемы с продлением лицензий на зарубежное ПО. Почти треть предпринимателей пожаловалась на проблемы с техподдержкой (32%) и оплатой обслуживания (31%), а каждый десятый – на отсутствие стабильной работы иностранного софта. Такие выводы сделал исследовательский центр A2:Research, опросив 1200 предпринимателей и топ-менеджеров из сфер ритейла, производства, транспорта, телекома, IT и др. в апреле 2023 г.