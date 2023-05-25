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Половина российских компаний не смогла продлить лицензии на иностранный софт

Наибольшие риски возникли с ПО, используемым на объектах критической информационной инфраструктуры
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

У 50% российских компаний в 2022 г. возникли проблемы с продлением лицензий на зарубежное ПО. Почти треть предпринимателей пожаловалась на проблемы с техподдержкой (32%) и оплатой обслуживания (31%), а каждый десятый – на отсутствие стабильной работы иностранного софта. Такие выводы сделал исследовательский центр A2:Research, опросив 1200 предпринимателей и топ-менеджеров из сфер ритейла, производства, транспорта, телекома, IT и др. в апреле 2023 г.

Ощутимые последствия были из-за зарубежных производителей, которые удаленно блокировали работу своих устройств и ПО, замечает директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов. Если бы Национальная система платежных карт (НСПК) не перевела заблаговременно платежную систему «Мир» с Oracle Java на российскую платформу Java, транзакции ушедших Visa и Mastercard невозможно было бы обслуживать в РФ, замечает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных