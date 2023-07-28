Зарубежные компании до сих пор занимают 30% российского рынка кибербезопасности

Российский рынок кибербезопасности с учетом выручки от продаж продуктов и оказания услуг в 2022 г. составил 193,3 млрд руб., показав рост чуть менее чем на 4%. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), которое было представлено 28 июля в рамках саммита «Россия – Африка». На поставки средств защиты информации (СЗИ) пришлось 74% от общего объема рынка, то есть около 143 млрд руб. Из этой суммы 30% средств, или 43 млрд руб., в прошлом году заработали иностранные вендоры, но их доля сократилась за год на 9 процентных пунктов.