Структура HP оспаривает решение суда в РФ о выплате дистрибутору 1,4 млрд рублей

Компания Hewlett-Packard в 2015 г. разделилась на HP Inc. и HPE. HP Inc. занимается производством ПК, ноутбуков и принтеров, тогда как HPE продавала облачные решения и серверы. HPE приняла решение полностью уйти из России и Белоруссии в июне 2022 г.