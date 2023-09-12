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Структура HP оспаривает решение суда в РФ о выплате дистрибутору 1,4 млрд рублей

Эксперты не исключают заключения мирового соглашения между сторонами
Анна Устинова
MARIJAN MURAT / dpa Picture-Alliance via AFP

Российская «дочка» американского производителя серверов и систем хранения данных (СХД) Hewlett Packard Enterprise (HPE) ООО «Хьюлетт Паккард энтерпрайз» (ХПЭ) подала апелляцию на решение столичного арбитражного суда о выплате 1,4 млрд руб. российскому дистрибутору компьютерной техники OCS Distrubution – ООО «О-си-эс-центр». Уведомление о жалобе размещено в картотеке арбитражных дел (КАД) 5 сентября.

Компания Hewlett-Packard в 2015 г. разделилась на HP Inc. и HPE. HP Inc. занимается производством ПК, ноутбуков и принтеров, тогда как HPE продавала облачные решения и серверы. HPE приняла решение полностью уйти из России и Белоруссии в июне 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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