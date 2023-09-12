Структура HP оспаривает решение суда в РФ о выплате дистрибутору 1,4 млрд рублей

Структура HP оспаривает решение суда в РФ о выплате дистрибутору 1,4 млрд рублейЭксперты не исключают заключения мирового соглашения между сторонами
Российская «дочка» американского производителя серверов и систем хранения данных (СХД) Hewlett Packard Enterprise (HPE) ООО «Хьюлетт Паккард энтерпрайз» (ХПЭ) подала апелляцию на решение столичного арбитражного суда о выплате 1,4 млрд руб. российскому дистрибутору компьютерной техники OCS Distrubution – ООО «О-си-эс-центр». Уведомление о жалобе размещено в картотеке арбитражных дел (КАД) 5 сентября.
Компания Hewlett-Packard в 2015 г. разделилась на HP Inc. и HPE. HP Inc. занимается производством ПК, ноутбуков и принтеров, тогда как HPE продавала облачные решения и серверы. HPE приняла решение полностью уйти из России и Белоруссии в июне 2022 г.
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