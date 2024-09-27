Компьютеры предложили считать российскими с учетом мышей

Компьютеры предложили считать российскими с учетом мышейРечь идет об использовании отечественной компьютерной периферии в составе автоматизированных рабочих мест
Разработчики и производители отечественной электроники вернулись к обсуждению возможности начисления дополнительных баллов за использование компьютерных мышек и клавиатур в составе автоматизированных рабочих мест (АРМ). Вопрос обсуждался на закрытой встрече в ходе форума «Микроэлектроника-2024» в Сочи. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к различным компаниям-разработчикам.
Балльная система Минпромторга, регламентируемая приложением к постановлению правительства РФ № 719 от 17 июля 2015 г., описывает правила подсчета уровня локализации производства оборудования в России. За каждую технологическую операцию, производимую на территории России, присваивается определенное количество баллов. Система также подразумевает постепенное ужесточение требований к локализации: минимальное количество баллов со временем увеличивается. Признание продукции отечественной требуется главным образом для участия в госзакупках.
Проблема подсчета локализации АРМ поднимается в отрасли не впервые. Например, летом 2023 г. компания «Бештау» предложила Минпромторгу запретить комплектовать АРМ иностранной периферией, писал «Коммерсантъ». Сейчас в реестр Минпромторга (в соответствии с этим реестром осуществляются госзакупки. – «Ведомости») могут попадать комплекты, в состав которых входит только отечественный системный блок, а, например, мышь и монитор – от иностранных вендоров. В апреле 2024 г. в интервью CNews замминистра промышленности и торговли Василий Шпак также говорил о планах ограничить возможность комплектации закупок иностранной периферией. Но решение пока не принято.
А в мае 2024 г. «Ведомости» писали, что Минфин и Минпромторг спорили о необходимости конкретизирования определения АРМ в законе о госзакупках. В Минфине считали, что такая конкретика будет излишней. Но участники отрасли отмечали, что на практике текущее положение дел приводит к тому, что компании сами составляют описание объекта закупки, что дает возможность приобрести произвольный набор товаров даже у иностранных вендоров, так как закупка АРМ не регламентируется законом о госзакупках.
В 2023 г. только открытые закупки компьютеров и периферийного оборудования, проводимые по 44-ФЗ (правила закупок для государственных и муниципальных заказчиков), год к году выросли на 11,9% до 62 млрд руб., подсчитывал аналитический центр Right line. Но в реальности эта сумма может быть значительно больше: после начала спецоперации на Украине госорганы и госкомпании получили право не публиковать информацию о части закупок на электронных площадках.
Сейчас участники отрасли вновь вернулись к обсуждению вопроса об учете российской периферии в АРМ, подтверждает совладелец и президент компании Kraftway Алексей Кравцов. По его словам, обсуждается именно начисление дополнительных баллов за использование отечественной периферии в соответствии с балльной системой Минпромторга.
Но использование иностранной периферии не должно быть запретительным для включения такого АРМ в реестр отечественной радиоэлектроники Минпромторга, уточнил Кравцов.
Минпромторг готов вводить требование по применению отечественной периферии и мониторов в балльную систему при получении подтверждения от производителей, что весь спрос будет удовлетворен, уточнил представитель ведомства.
Безусловно, российские производители клавиатур и мышей есть, но по большей части это собственные торговые марки ритейлеров (например, DNS и «М.Видео»), которые производятся в Китае, объясняет представитель Fplus. О них действительно известно мало, потому что сами владельцы торговых марок зачастую не позиционируют свои бренды как российские, уточняет он.
«Здесь стоит подробнее остановиться на том, что считать российской периферией. С одной стороны, можно отталкиваться от того, где располагается юридическое лицо, владеющее брендом. В таком случае изготовленные в Китае и поставленные в Россию устройства будут считаться российскими. Второй вариант – более сложный: это когда мы считаем продукцию, собранную из комплектующих на территории России. То есть в этом случае учитывается добавленная стоимость, возникающая за счет труда российских рабочих на сборке», – рассуждает представитель Fplus.
Разработка периферии, при всей своей якобы простоте, требует значительных ресурсов, объясняет директор департамента клиентской вычислительной техники компании «Гравитон» Сергей Гендрих. «На данный момент отрасль сконцентрирована на основных устройствах и комплектующих, относящихся к вычислительной технике. А периферия является сопутствующим товаром в поставках вычислительной техники», – говорит он. С ним согласен и Кравцов: локализация производства периферии требует больших инвестиций, а маржинальность таких товаров невысока, и продавать их надо «миллионами».
Среди известных российских производителей АРМ и периферии можно назвать компании «Аквариус», Fplus, RDW Computers, «Бештау Электроникс», Yadro, ICL и Nitrinonet, перечисляет руководитель отдела продаж российской компании в сфере контрактной разработки электроники и инжиниринга SNDGroup Борис Павлов. Важно понимать, что перечисленные производители не обязательно делают все, есть специализация. Так, например, Nitrinonet производит больше мышек, а «Аквариус» или Fplus – мониторы, приводит пример Павлов.
В категории мышек и клавиатур можно отметить «Бештау» из-за настроя последней на постоянное наращивание степени «российскости» изделий, говорит независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. «Небольшое количество отечественных брендов в этом сегменте объясняется тем, что иностранные устройства зачастую выигрывают на фоне российских. Китайские – в цене, брендовые – в известности для массового потребителя», – говорит он.
Еще 10-15 лет назад термин АРМ обозначал чаще всего системный блок, монитор, клавиатуру, мышь, колонки, реже в набор входил микрофон, говорит Павлов. Сейчас АРМ продолжают строить вокруг персонального компьютера, но границы термина размываются за счет того, какая периферия требуется. Где-то характер работы подразумевает обязательное наличие микрофона и веб-камеры и отсутствие телефонии, где-то не нужны принтеры, с определенной степенью допущения АРМ может быть просто планшет (например, для банковского консультанта в зале).
К тому же российские производители до недавнего времени делали упор на поставки в государственный и окологосударственный сектора, поэтому на массовом рынке были не слишком известны, считает Павлов. Примерно за последний год вендоры обратили внимание на потребительский рынок, и если раньше их позиция колебалась («идти» или не «идти» в B2C), то сейчас решение принято – идти. Это приведет к скорому росту узнавания производителей, ожидает он.