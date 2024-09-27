Компьютеры предложили считать российскими с учетом мышей

А в мае 2024 г. «Ведомости» писали, что Минфин и Минпромторг спорили о необходимости конкретизирования определения АРМ в законе о госзакупках. В Минфине считали, что такая конкретика будет излишней. Но участники отрасли отмечали, что на практике текущее положение дел приводит к тому, что компании сами составляют описание объекта закупки, что дает возможность приобрести произвольный набор товаров даже у иностранных вендоров, так как закупка АРМ не регламентируется законом о госзакупках.