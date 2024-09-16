Производители телекомоборудования не нашли в России поставщиков компонентов

АНО «Консорциум «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ; входят «Ростелеком», «Элемент», «Ростех» и др.) 9 сентября направило в Минпромторг и Минцифры письмо с критикой проекта постановления и предложениями в отношении предлагаемого властями механизма. Копия письма есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель АНО, а его получение – представители ведомств.