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IT-компании лишат налоговых льгот на прибыль от продаж иностранного софта

Интеграторы импортного ПО не смогут воспользоваться пониженной ставкой в 5%
Екатерина Кинякина
Freepik

IT-компании смогут воспользоваться пониженной ставкой по налогу на прибыль в размере 5% только в отношении прибыли, полученной с продаж отечественного софта. Это следует из поправок к законопроекту о реализации основных направлений налоговой политики, принятому 23 июля в третьем чтении.

Сейчас льготой могут воспользоваться компании, имеющие государственную аккредитацию Минцифры, если они осуществляют деятельность в области IT и не менее 70% их выручки составляют «квалифицируемые» доходы в соответствии с перечнем, установленным ст. 284 НК РФ, отметила партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Светлана Скрипник. В этот перечень входят разработка и установка ПО, баз данных, программно-аппаратных комплексов, услуги в IT-сфере и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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