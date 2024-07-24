IT-компании лишат налоговых льгот на прибыль от продаж иностранного софта

Сейчас льготой могут воспользоваться компании, имеющие государственную аккредитацию Минцифры, если они осуществляют деятельность в области IT и не менее 70% их выручки составляют «квалифицируемые» доходы в соответствии с перечнем, установленным ст. 284 НК РФ, отметила партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Светлана Скрипник. В этот перечень входят разработка и установка ПО, баз данных, программно-аппаратных комплексов, услуги в IT-сфере и т. д.