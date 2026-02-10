Сбербанк планирует создать третий суперкомпьютер за 500 млрд рублей

Сбербанк планирует создать третий суперкомпьютер за 500 млрд рублейЭта система необходима для развития ИИ
Сбербанк может вложить не менее 500 млрд руб. в создание нового суперкомпьютера. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к банку. Об этих планах знают также два собеседника «Ведомостей» в компаниях – производителях электроники и источник в профильной IT-ассоциации.
Суперкомпьютер представляет собой большое число вычислительных узлов, соединенных скоростной и, как правило, очень дорогой сетью, объясняет заведующий кафедрой, профессор Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ Лев Щур. Каждый такой узел имеет несколько процессоров, а каждый процессор – десятки вычислительных ядер, добавил он. Кроме того, у каждого узла есть несколько графических ускорителей с десятками тысяч вычислительных ядер, продолжил эксперт. Таким образом, при обучении модели искусственного интеллекта (ИИ) задействованы миллионы вычислительных узлов, обрабатывающих огромное море данных, и в результате получается обученная модель ИИ, уточнил Щур.
Другое назначение суперкомпьютера – моделирование сложных атмосферных и океанических процессов, также используется для исследований в области физики, химии, геномики, для разработки сложных механизмов, добавил эксперт.
Это будет не первый суперкомпьютер, в который вкладывается Сбербанк. Еще в 2019 г. он представлял суперкомпьютеры совместно с дочерней компанией SberCloud (с 2021 г. – Cloud.ru, более не является «дочкой» банка), сообщало «РИА Новости». Один из них назвали «Кристофари», его мощности легли в основу анонсированной в 2020 г. облачной платформы ML Space, предназначенной для работы с моделями машинного обучения. Второй, более мощный, суперкомпьютер «Кристофари нео» был представлен на международной конференции AI Journey в ноябре 2021 г. Согласно всемирному рейтингу «Топ-500 суперкомпьютеров мира», в 2025 г. «Кристофари» занял 125-е место, а «Кристофари нео» – 201-е.
Представители Минпромторга, Сбербанка и Cloud.ru не ответили на запрос «Ведомостей».
В России есть другие суперкомпьютеры. «Яндекс» в 2021 г. создал суперкомпьютер «Ляпунов», в 2021 г. – «Червоненкис» и «Галушкин». Во Всемирном рейтинге они занимают 140, 75 и 102-е места соответственно. К не входящим в рейтинг суперкомпьютерам в России относятся «Ломоносов-2» от МГУ и cHARISMa (сomputer of HSE for Artificial Intelligence and Supercomputer Modelling) от НИУ ВШЭ.
Еще один суперкомпьютер строится в Балакове на базе «супер-ЦОДа» Сбербанка, напоминает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Его строительство анонсировал в своем Telegram-канале председатель Госдумы и уроженец региона Вячеслав Володин в 2024 г. «Сбер» эту информацию не комментировал. В 2027 г., когда его достроят, он станет крупнейшим в России – в нем планируется 3000 стоек, на которых можно уместить 120 000–130 000 серверов, а это, в свою очередь, практически эквивалентно совокупному рынку серверов за 2024 г. в России, рассуждает он.
Сумма в полтриллиона кажется весомой для российского рынка, но она весьма скромная, рассуждает независимый аналитик, автор Telegram-канала @RUSmicro Алексей Бойко, особенно если сравнить с $500 млрд, которые OpenAI планирует инвестировать в Stargate. Это глобальный инфраструктурный проект OpenAI, объединяющий множество дата-центров в одну вычислительную сеть – т. е., по сути, распределенный суперкомпьютер, на котором можно будет развернуть модель ИИ. При этом в России очевиден дефицит энергетической структуры, которая необходима для развития ИИ, добавил Бойко.
В феврале «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что в Москве закончились свободные мощности для центров обработки данных (ЦОД), поскольку сами мощности либо уже используются, либо заняты под крупных игроков. Московские ЦОДы заполнены примерно на 95%, а свободная мощность в регионе не превышает 1400 стойко-мест, уточнял «Ведомостям» советник губернатора Владимирской области Ахметжан Махмутов.
Таких средств должно быть достаточно для создания крупного вычислительного кластера, строительства суперкомпьютера и развития инфраструктуры, настаивает заместитель исполнительного директора ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян. Но важно понимать, что речь идет не о технологическом паритете с мировыми лидерами уровня Nvidia или тайваньской TSMC, а о формировании минимально достаточной и устойчивой базы для независимого развития ИИ внутри страны, что также для России критически важно, говорит он.
Новый суперкомпьютер необходим в качестве фундаментальной базы для обучения и эксплуатации ИИ-моделей, подчеркнул Арутюнян. Старые вычислительные мощности, как правило, проектировались под CPU-нагрузки и не рассчитаны на современные архитектуры, которые требуются для работы с большими языковыми моделями, говорит он. Модернизация подобных систем экономически неэффективна, поскольку меняется не только железо, но и вся логика сетей, хранения данных, охлаждения и программного обеспечения, из-за чего строительство новых суперкомпьютеров становится необходимым, добавил он.
В апреле 2025 г. президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос создания национального суперкомпьютерного центра, писали «Ведомости». К 2030 г. совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров увеличится не менее чем в 10 раз.
В ноябре 2025 г. Путин, выступая на X международной конференции по ИИ и машинному обучению AI Journey 2025, поручил сформировать национальный план и штаб по внедрению генеративного ИИ во всей стране. Сам штаб при правительстве создан под руководством главы администрации президента Максима Орешкина и «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко для координации работы по внедрению технологий ИИ в масштабах всей страны, писал «Коммерсантъ» в январе 2026 г.