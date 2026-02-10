Сбербанк планирует создать третий суперкомпьютер за 500 млрд рублей

Это будет не первый суперкомпьютер, в который вкладывается Сбербанк. Еще в 2019 г. он представлял суперкомпьютеры совместно с дочерней компанией SberCloud (с 2021 г. – Cloud.ru, более не является «дочкой» банка), сообщало «РИА Новости». Один из них назвали «Кристофари», его мощности легли в основу анонсированной в 2020 г. облачной платформы ML Space, предназначенной для работы с моделями машинного обучения. Второй, более мощный, суперкомпьютер «Кристофари нео» был представлен на международной конференции AI Journey в ноябре 2021 г. Согласно всемирному рейтингу «Топ-500 суперкомпьютеров мира», в 2025 г. «Кристофари» занял 125-е место, а «Кристофари нео» – 201-е.