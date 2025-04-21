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Путин поручил создать национальный суперкомпьютерный центр

Ведомости

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, говорится в перечне поручений правительству на сайте Кремля.

Согласно документу, к вычислительным мощностям нового центра должен быть доступ у всех российских исследователей.

Помимо этого поручения, в перечень входят создание роботизированных лабораторий для исследований с искусственным интеллектом (ИИ), а также расширение его применения. Также властям необходимо создать межотраслевой центр аддитивных технологий, то есть 3D-печати, для ускорения их внедрения в промышленность.

Часть поручений касается организации мероприятий, грантов и исследований. Совместно с Российским научным фондом властям необходимо подготовить к 2026 г. новый Форум будущих технологий.

В российский рынок ИИ, по данным ассоциации «Финтех», за последние 10 лет лидеры рынка инвестировали 650 млрд руб., а уже к середине 2023 г. 95% компаний внедрили ИИ-технологии в основные процессы. В правительстве России прогнозировали ранее, что российский рынок ИИ в 2025 г. достигнет 1 трлн руб.

Суперкомпьютеры предназначены для быстрых вычислений. Главное отличие от обычного компьютера в том, что он выполняет задачи последовательно. Он делает это одновременно и обрабатывает огромный массив данных, что ускоряет процессы вычисления в разы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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