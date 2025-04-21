Путин поручил создать национальный суперкомпьютерный центр

Помимо этого поручения, в перечень входят создание роботизированных лабораторий для исследований с искусственным интеллектом (ИИ), а также расширение его применения. Также властям необходимо создать межотраслевой центр аддитивных технологий, то есть 3D-печати, для ускорения их внедрения в промышленность.