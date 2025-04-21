Путин поручил создать национальный суперкомпьютерный центр
Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, говорится в перечне поручений правительству на сайте Кремля.
Согласно документу, к вычислительным мощностям нового центра должен быть доступ у всех российских исследователей.
Помимо этого поручения, в перечень входят создание роботизированных лабораторий для исследований с искусственным интеллектом (ИИ), а также расширение его применения. Также властям необходимо создать межотраслевой центр аддитивных технологий, то есть 3D-печати, для ускорения их внедрения в промышленность.
Часть поручений касается организации мероприятий, грантов и исследований. Совместно с Российским научным фондом властям необходимо подготовить к 2026 г. новый Форум будущих технологий.
В российский рынок ИИ, по данным ассоциации «Финтех», за последние 10 лет лидеры рынка инвестировали 650 млрд руб., а уже к середине 2023 г. 95% компаний внедрили ИИ-технологии в основные процессы. В правительстве России прогнозировали ранее, что российский рынок ИИ в 2025 г. достигнет 1 трлн руб.
Суперкомпьютеры предназначены для быстрых вычислений. Главное отличие от обычного компьютера в том, что он выполняет задачи последовательно. Он делает это одновременно и обрабатывает огромный массив данных, что ускоряет процессы вычисления в разы.