В России не хватает почти 15 000 операторов гражданских дронов

Самая востребованная специальность – оператор БПЛА, здесь необходимо почти 12 000 человек. Помимо операторов дронов нужны аналитики данных – 1790 человек, специалисты по обслуживанию техники – 405 человек и инструкторы – 323 человека. В 2026 г. больше всего кадров потребует сельское хозяйство – 4691 человек, меньшим спросом пользуются транспорт и логистика (61 человек). Нехватка в сфере безопасности составляет 3592 специалиста, в лесном хозяйстве – 2399 человек, в ТЭКе – 1944 человека, в строительстве и ЖКХ – 1827 человек.