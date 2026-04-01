Количество вакансий специалистов по кибербезу с начала года выросло на четверть

По данным hh.ru, в I квартале 2026 г. сильнее всего выросло количество ИБ-вакансий, в которых был указан опыт работы от шести лет и более. За год число таких вакансий выросло на 29% и достигло более чем 2200 предложений против 1700 годом ранее. При этом общее количество вакансий в сфере, по данным hh.ru, почти не изменилось: в I квартале 2026 г. российские работодатели искали более 21 400 ИБ-специалистов, в I квартале 2025 г. – 22 000 вакансий.