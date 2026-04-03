«Иртея» определилась с долей отечественных компонентов в базовых станциях

Для радиоэлектронного оборудования действует поэтапная система увеличения российской электронной компонентной базы (ЭКБ). В постановлении правительства № 719 прописаны критерии отнесения продукции к произведенной на территории России. Оно предусматривает начисление баллов, необходимых для попадания в реестр отечественных товаров Минпромторга. Их можно получить за счет локальных комплектующих и техпроцессов, которые используются при производстве. Госзаказчики обязаны руководствоваться реестром Минпромторга при проведении закупок.