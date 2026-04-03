«Иртея» определилась с долей отечественных компонентов в базовых станциях

«Иртея» определилась с долей отечественных компонентов в базовых станцияхНо с заменой процессоров отечественные производители пока не торопятся
Российский производитель базовых станций «Иртея» к 2028 г. планирует достичь 30%-ной доли отечественных комплектующих в своей продукции. Об этом на конференции «Ведомостей» «Телеком-2026» сообщил его директор по работе с госорганами Максим Романенко. Планы по локализации компания раскрыла впервые.
Для радиоэлектронного оборудования действует поэтапная система увеличения российской электронной компонентной базы (ЭКБ). В постановлении правительства № 719 прописаны критерии отнесения продукции к произведенной на территории России. Оно предусматривает начисление баллов, необходимых для попадания в реестр отечественных товаров Минпромторга. Их можно получить за счет локальных комплектующих и техпроцессов, которые используются при производстве. Госзаказчики обязаны руководствоваться реестром Минпромторга при проведении закупок.