Мошенники стали реже угонять аккаунты в Telegram

Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско подтвердил тренд на сокращение числа угроз, нацеленных на угон аккаунта Telegram. Чаще всего аккаунты в Telegram угоняют через фишинг: человеку присылают ссылку на поддельный сайт (например, «голосование», «подарок», «проверка безопасности»), где просят ввести номер телефона и код – этот код и дает злоумышленнику доступ к аккаунту. Другой вариант – социальная инженерия. Мошенники пишут от имени знакомого или «поддержки» и убеждают переслать код или перейти по ссылке. Также используют вредоносные приложения или боты, которые просят авторизацию и получают доступ к аккаунту или сессии.