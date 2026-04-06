Главная / Технологии /

Мошенники стали реже угонять аккаунты в Telegram

Такая тенденция появилась на фоне замедления работы мессенджера
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

​​Количество ресурсов, нацеленных на угон аккаунтов в Telegram, сократилось более чем в 2 раза: если в I квартале 2025 г. в интернете функционировало не менее 7500 мошеннических доменов, то в I квартале 2026-го их число снизилось до 3500. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель BI.Zone, уточнив, что это связано с изменением пользовательской активности в Telegram на фоне замедления работы мессенджера и проблем с доступностью средств обхода блокировок.

Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско подтвердил тренд на сокращение числа угроз, нацеленных на угон аккаунта Telegram. Чаще всего аккаунты в Telegram угоняют через фишинг: человеку присылают ссылку на поддельный сайт (например, «голосование», «подарок», «проверка безопасности»), где просят ввести номер телефона и код – этот код и дает злоумышленнику доступ к аккаунту. Другой вариант – социальная инженерия. Мошенники пишут от имени знакомого или «поддержки» и убеждают переслать код или перейти по ссылке. Также используют вредоносные приложения или боты, которые просят авторизацию и получают доступ к аккаунту или сессии.

