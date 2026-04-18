«Я говорю по-русски»: как Кристина Кук стала первой женщиной на лунной орбите

На станции Кук была бортинженером и вела ряд научных исследований, в том числе по разработке лекарства от рака. По словам астронавта, ее день на МКС похож на жизнь, которую она вела на Земле, за одним исключением: не нужно ехать на работу, ведь ты просыпаешься прямо на ней. Кук участвовала в планерках с руководством, ужинала с коллегами, вела блог, тренировалась в спортзале и даже смотрела по телевизору чемпионат мира по футболу среди женщин. Пролетая над Францией, где проходили матчи, она махала участницам рукой из иллюминатора.