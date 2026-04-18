«Я говорю по-русски»: как Кристина Кук стала первой женщиной на лунной орбите

«Я говорю по-русски»: как Кристина Кук стала первой женщиной на лунной орбитеПрежде бортинженер миссии Artemis II покорила Антарктиду и шесть раз побывала в открытом космосе
Кристина Кук поставила немало космических рекордов, но главный из них – она стала первой женщиной, побывавшей на орбите Луны. Прежде чем стать астронавтом, она успела побывать полярником, инженером и директором метеостанции. Уже в космосе Кук прославилась фотографиями, которые публиковала в соцсетях прямо с борта МКС и в ходе миссии Artemis II.
Куда приводят мечты
«Большинство детей мечтают стать астронавтами. Просто я так и не переросла эту мечту», – шутила Кук в интервью The News & Observer, которое давала с борта МКС.
Кук родилась 29 января 1979 г. в Мичигане, но детство провела в родном городе отца – Джексонвилле (Северная Каролина). Тот работал врачом, а в свободное время увлекался астрономией, мать была биологом. Кук уверяла: страсть к точным наукам у нее в крови. Тягу к путешествиям в ней разожгли журналы Astronomy, Popular Mechanics и National Geographic, которыми был завален дом.
В детстве Кук увешивала стены спальни плакатами на космическую тему, наблюдала за звездами через телескоп на заднем дворе, посещала школьный «Ракетный клуб» и несколько лет подряд ездила в летний «Космический лагерь» для детей в Хантсвилле (Алабама), где расположен центр NASA. Этот лагерь гордится тем, что среди его гостей – десяток будущих астронавтов.
Остальную часть лета Кук проводила на семейной ферме в Мичигане: помогала бабушке и дедушке полоть сорняки, собирать урожай и продавать его на рынке. Это была нелегкая и нудная работа, но, как считали взрослые, дети должны привыкать к труду. Кук не отлынивала, но развлекалась как могла, вспоминала ее сестра. Например, вешала на яблони и кусты помидоров вырезанные из бумаги таблички с умными высказываниями.
Видя тягу дочери к точным наукам, родители отдали ее в Школу естественных наук и математики Северной Каролины. Затем она поступила в местный университет, где изучала электротехнику и физику, и получила единственную на весь вуз стипендию от штата для тех, кто увлекается космонавтикой.
После окончания университета Кук устроилась в исследовательскую лабораторию Центра космических полетов Годдарда. «Я разрабатывала алгоритм для запуска микротурбомолекулярных вакуумных насосов для использования в научных инструментах на будущем марсоходе», – любит рассказывать она журналистам, прекрасно понимая, что те едва ли представляют, о чем идет речь. Однако спустя два года Кук потянуло на приключения – и она уехала работать в Антарктиду.
Сквозь лед и горы
Кук увлекается серфингом, бегом и йогой. Когда хочется чего-то более спокойного, она берет столярные инструменты и работает с деревом. Но главная ее страсть – фотография, которой занялась еще в школе. «Мой любимый способ проводить свободное время на МКС – смотреть в иллюминатор, восхищаться и запечатлевать красоту нашего дома», – писала астронавт в своем блоге.
В вузе у Кук появилось новое хобби – скалолазание. Сначала она выбрала эту дисциплину для занятий на уроках физкультуры, а потом отправилась в горы и увлеклась альпинизмом. На собеседовании в NASA у нее поинтересовались, было ли ей когда-либо страшно на высоте. «Важно научиться превращать страх в сосредоточенность», – ответила она. По мнению Кук, именно такая честность помогла ей пройти собеседование. А навык концентрации пригодился на тренировках астронавтов: им давали мощную физическую нагрузку и одновременно требовали сосредоточиться и обрабатывать информацию с приборов или отвечать на вопросы.
Полезной для будущей профессии астронавта оказалась и работа на Южном полюсе, начавшаяся в 2004 г. На станциях Амундсен-Скотт и Палмер Кук научилась месяцами существовать в замкнутом пространстве и уживаться с коллегами.
«Зимой темно 24 часа в сутки. Как-то температура опустилась до минус 80 градусов Цельсия, – тогда я не стала выходить на улицу. Но для некоторых наших работ приходится выбираться наружу, невзирая на погоду, – рассказывала она. – Ресницы мгновенно обледеневают, носить очки невозможно: они сразу покрываются коркой льда. Ты вся закутываешься, оставляя лишь небольшую щель для глаз».
Работать с научным оборудованием приходилось в громоздком и неудобном снаряжении для холода. Настройка приборам требовалась довольно тонкая, а дело еще осложнялось тем, что через толстые перчатки пальцы почти ничего не чувствовали. Когда Кук впервые надела скафандр, она поразилась тому, насколько это похоже на работу в Антарктиде.
В 2007 г. Кук вернулась в космическую индустрию. В Лаборатории прикладной физики при Университете Джонса Хопкинса она работала над автоматической межпланетной станцией NASA «Юнона», которая сейчас вращается на орбите Юпитера, и рядом других зондов. Однако через пару лет ее снова поманили приключения. Кук отправилась обратно в Антарктиду, затем работала на исследовательской станции на ледниковом щите Гренландии, после чего ее перевели на Аляску. Этот этап карьеры завершился на тропическом острове Самоа в Полинезии, где Кук руководила станцией океанических и атмосферных исследований и познакомилась с будущим мужем.
Поездка в Россию
В 2011-2013 гг. Кук одновременно работала и проходила отбор в группу подготовки астронавтов. В 2013 г. она вошла в число восьми человек, выбранных из более чем 6000 кандидатов, подавших заявки. «Многие не в курсе, но в центре подготовки мы изучаем русский язык. Так что я говорю по-русски», – рассказывала Кук. Это знание пригодилось ей, когда она почти год тренировалась в России, а в марте 2019 г. отправилась в свое первое космическое путешествие – на МКС на борту «Союза МС-12».
На станции Кук была бортинженером и вела ряд научных исследований, в том числе по разработке лекарства от рака. По словам астронавта, ее день на МКС похож на жизнь, которую она вела на Земле, за одним исключением: не нужно ехать на работу, ведь ты просыпаешься прямо на ней. Кук участвовала в планерках с руководством, ужинала с коллегами, вела блог, тренировалась в спортзале и даже смотрела по телевизору чемпионат мира по футболу среди женщин. Пролетая над Францией, где проходили матчи, она махала участницам рукой из иллюминатора.
На МКС Кук начала экспериментировать с выращиванием растений – чтобы у космонавтов были свежие продукты во время межпланетных перелетов. «Этот космический урожай я посвящаю моему деду – фермеру, который научил меня не только ценить важность тяжелой работы, но и любить то, что делаешь, – писала она в блоге. Ему бы понравились наши исследования».
Кук шесть раз выходила в открытый космос. Причем 18 октября 2019 г. впервые в истории состоялся выход полностью женским составом: Кук и ее напарница Джессика Меир в течение семи с лишним часов меняли элемент электропитания станции.
Этот «женский» выход в космос должен был состояться еще 29 марта – вместе с предшественницей Меир, Энн Макклейн. Однако тогда не нашлось второго подходящего скафандра: изначально они создавались для мужчин, и на борту был всего один вариант, адаптированный для женщины. Пока перенастраивали другой скафандр, Кук успела три раза побывать в открытом космосе в сопровождении мужчин-астронавтов.
Из-за визита первого астронавта ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури расписание на МКС пришлось изменить: два американца, включая Кук, остались на лишнюю смену. В итоге она проработала на станции в составе 59-й, 60-й и 61-й экспедиций, проведя на орбите 328 суток. Это стало рекордом по продолжительности пребывания женщины в космосе. Предыдущее достижение принадлежало американке Пегги Уилсон, которая в 2016-2017 гг. отработала на МКС 288 дней.
«Я сейчас не часто вижу свой дом снаружи, – писала Кук в блог с МКС. – На фотографии, которую я сделала во время выхода в открытый космос, запечатлены обитаемые модули, которые я называю “домом” последние месяцы. Мне повезло жить внутри этого чуда инженерной мысли».
На Землю Кук вернулась 6 февраля 2020 г. – как раз в тот период, когда мир был в шаге от карантина. Для нее это оказалось настоящим благом. «Он позволил мне адаптироваться к жизни дома [после полета], – говорила она. – Знаете, когда ты заперт дома, у тебя куда больше возможностей, чем было у меня все 11 месяцев пребывания на МКС».
Секретная миссия
После возвращения с МКС Кук работала в NASA на руководящих должностях. В марте 2023 г. в ее рабочем расписании неожиданно появилось незапланированное совещание. К удивлению Кук, вместо обычного созвона по Zoom мероприятие было назначено в оффлайн-формате в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Это рушило все планы на день, поэтому Кук попросила в виде исключения организовать телемост. Однако начальство оказалось непреклонно: требовалось личное присутствие. Она приехала – и ей предложили участвовать в лунной миссии Artemis II.
Чтобы информация не просочилась в СМИ, Кук разрешили сообщить об этом только семье и близким друзьям. Но она не стала делиться новостью даже с ними. Кук рассказала о предстоящей миссии лишь мужу – ночью того же дня, когда они пошли гулять под Луной. Семье и друзьям она сказала о грядущем полете только за несколько часов до официального объявления состава экипажей от NASA.
Миссия стартовала 1 апреля 2026 г. с четырьмя астронавтами на борту. Кук стала первой женщиной, которая отправилась так далеко от Земли, и первой, оказавшейся на орбите Луны. Она шутила, что, в отличие от МКС, мужу непросто будет написать ей или позвонить с вопросом, где какая вещь лежит в их доме.
Когда-то родители подарили Кук постер с фотографией «Восход Земли»: снимок сделал в 1968 г. астронавт Уильям Андерс во время облета Луны на космическом корабле Apollo-8. Он висел у нее над кроватью в детской. И вот история закольцевалась: во время нынешнего полета похожий кадр сняли с борта Artemis II. Правда, NASA не уточнило, была ли его автором Кук или кто-то из ее коллег.
Кук – одна из самых активных космических фотографов, а тем более во время лунной миссии было чем снимать. Помимо двух камер Nikon, в полет взяли GoPro HERO 4 Black и даже четыре iPhone 17 Pro Max. Правда, с отключенными модулями интернет-связи и Bluetooth (ради безопасности, по аналогии с запретом работы телефонов во время взлета и посадки самолета).
Астронавты благополучно вернулись на Землю 11 апреля. Правда, без мелких неполадок не обошлось. То пропадала связь с Хьюстоном, то вышли из строя оба почтовых клиента Outlook (из-за чего экипаж остался без свежих писем), то сломался туалет: заклинило вентилятор, который в условиях невесомости отвечает за отвод мочи. Устройство, на разработку которого потратили около $23 млн, починила единственная женщина в команде – бортинженер Кристина Кук. «Да, я космический сантехник и горжусь этим», – отчиталась она об этом в блоге.