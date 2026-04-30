В России создан первый отечественный микшерный пульт

Первый отечественный цифровой микшерный пульт для радиостудий и мобильных телевизионных комплексов создал и произвел разработчик программно-аппаратных решений для радио- и телевещания ГК «Тракт». В разработке участвовал крупнейший государственный медиахолдинг России ВГТРК (включает три федеральных телеканала, радиоканал «Культура», региональные радиоканалы, более 80 интернет-ресурсов и т. д.). Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор ГК «Тракт» Алексей Попов. Поддержку проекту оказали Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ, входит в ВЭБ.РФ) и Минцифры.