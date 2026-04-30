В России создан первый отечественный микшерный пульт

В России создан первый отечественный микшерный пультКрупнейший заказчик – ВГТРК, которая приобретет оборудование для своих региональных студий
Первый отечественный цифровой микшерный пульт для радиостудий и мобильных телевизионных комплексов создал и произвел разработчик программно-аппаратных решений для радио- и телевещания ГК «Тракт». В разработке участвовал крупнейший государственный медиахолдинг России ВГТРК (включает три федеральных телеканала, радиоканал «Культура», региональные радиоканалы, более 80 интернет-ресурсов и т. д.). Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор ГК «Тракт» Алексей Попов. Поддержку проекту оказали Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ, входит в ВЭБ.РФ) и Минцифры.
До конца лета 2026 г. микшерный пульт будет установлен в региональных студиях ВГТРК в 21 городе России, добавил представитель ГК «Тракт». Пульт выполнен в формате моноблока, включающего обработку, запись сигнала, маршрутизацию, подключение к аудиопротоколам Dante и AES67 (AoIP) и управление. Устройство также поддерживает сохранение пользовательских настроек (пресетов), добавил представитель ГК «Тракт». Пульт работает с системами автоматизации радиовещания «Тоника» и «Дигиспот II», разрабатываемыми компанией.