Только 20% пользователей потребляет больше 15 Гб международного трафика

Только у 20% абонентов «Т-мобайла» потребление международного мобильного трафика превышает 15 Гб. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании Владимир Любимов. По данным на май 2026 г., у «Т-мобайла» было примерно 5 млн абонентов. Таким образом, 80% абонентской базы возможное введение дополнительной платы за использование международного трафика сверх 15 Гб не затронет, отметил он. «И только 20% пользователей будут вынуждены адаптироваться, доплачивать», – заявил Любимов.