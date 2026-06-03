Только 20% пользователей потребляет больше 15 Гб международного трафика

Только 20% пользователей потребляет больше 15 Гб международного трафикаБольшинство остаются внутри этого порога, сказал генеральный директор «Т-мобайла»
Только у 20% абонентов «Т-мобайла» потребление международного мобильного трафика превышает 15 Гб. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании Владимир Любимов. По данным на май 2026 г., у «Т-мобайла» было примерно 5 млн абонентов. Таким образом, 80% абонентской базы возможное введение дополнительной платы за использование международного трафика сверх 15 Гб не затронет, отметил он. «И только 20% пользователей будут вынуждены адаптироваться, доплачивать», – заявил Любимов.
Министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании с представителями телекомоператоров 31 марта заявлял, что ведомство реализует меры по снижению использования VPN в России. По его словам, министерство выступает против введения ответственности для пользователей и стремится минимизировать для них последствия таких мер. Он просил операторов ввести плату за потребление свыше 15 Гб международного трафика.