Платформа стажировок и суверенный ИИ: о чем говорили на IT-завтраке на ПМЭФе

В связи с этим Харитонов предложил несколько мер, которые бы могли сподвигнуть к появлению суверенных GPU и ПАКов (программно-аппаратных комплексов) на них. «Первое – это механизм налоговой льготы, например, через механизм поддержки особо значимых проектов. Если этого не сделать, то все-таки искусственный интеллект останется такой привилегией крупных компаний, – опасается он. – Второе – стимулировать рынок покупать. Особенно для тех компаний, которые покупают по 44-ФЗ и 223-ФЗ, я бы предложил до 70% фиксировать квоту как на суверенное решение. И третье – сокращение сроков сертификации». Резюмируя, Харитонов предложил для решения вопроса отечественного «железа» создать на уровне правительства рабочую группу совместно с Минцифры, Минпромторгом и Минэком.