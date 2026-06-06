Платформа стажировок и суверенный ИИ: о чем говорили на IT-завтраке на ПМЭФе

Платформа стажировок и суверенный ИИ: о чем говорили на IT-завтраке на ПМЭФеОбсуждались элементы нацстратегии в области ИИ и мост между вузами и бизнесом
На тематическом IT‑завтраке на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) представители власти и ведущих IT‑компаний обсудили ключевые проблемы в индустрии. В центре дискуссии оказались несколько тем: создание единой платформы для стажировки IT‑специалистов, базовый минимум компетенций по искусственному интеллекту (ИИ), формирование суверенных моделей и экспортный потенциал продуктов.
Кадровый вопрос
Одной из тем завтрака стали кадры. Заместитель генерального директора HH.ru Мария Комарова отметила, что в то время как крупные компании имеют компетентные HR-департаменты и налаженные связи с основными вузами, готовящими IT-специалистов, малому и среднему IT-бизнесу сложно организовать такую работу. По словам Комаровой, решением проблемы может стать платформа для стажировок, которая могла бы соединить вузы и бизнес, которому нужны стажеры.
Министр цифрового развития Максут Шадаев поддержал идею о создании такой платформы: «Давайте попробуем, за ваши же деньги. Мы готовы, давайте соединять вузы, небольшие IT-компании, чтобы было проще искать место получения практических навыков».
Вместе с тем министр предложил создать систему подтверждения базового минимума владения ИИ-инструментами для чиновников и учителей. «Сейчас сложно представить людей, которые в офисном пакете не умеют работать. Здесь должно быть то же самое», – заявил Шадаев.
Вездесущий ИИ
Конечно, не обошлось и без обсуждения ИИ-повестки. Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Иван Зимин обратил внимание на необходимость сохранить в разрабатываемом законопроекте по регулированию ИИ конкуренцию между различными моделями и четко конкретизировать перечень случаев использования суверенных национальных моделей.
Шадаев же, в свою очередь, метафорично сравнил законопроект по ИИ с арабским скакуном, который в процессе согласований превратился в верблюда. Тем не менее, по словам министра, все хотят использовать открытые модели ИИ. При этом важно учитывать национальный контекст, подчеркнул министр.
Изначально все модели учатся на английском корпусе данных, обратила внимание начальник управления президента РФ по развитию технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева. На сегодняшний день в случае с российскими данными встают вопросы авторского права, поэтому важно формировать легитимный национальный корпус данных. Таким образом, знания, традиционные ценности, правильное понимание русской культуры будут отражены в российских моделях искусственного интеллекта.
Директор по развитию технологий ИИ «Т-технологий» Алексей Шпильман отметил, что оцифровка всех инженерных данных государства – ГОСТов, СНИПов и прочих документов – позволила бы собрать большой массив данных для обучения моделей. «Это действительно большая катастрофа, потому что компаниям приходится вручную собирать данные, чтобы «накормить» модель», – заявил он.
Также Матвеева выступила за маркировку ИИ-контента, но подчеркнула, что пока непонятно, как это требование соблюдать. Этот вопрос остается в серой зоне даже в Китае, где аналогичный закон уже принят, подчеркнула Матвеева. По ее словам, должен появиться специализированный орган, который будет контролировать маркировку.
Железная проблема
Кроме того, генеральный директор Т1 Дмитрий Харитонов отметил, что российский бизнес наконец-то переходит от хайпа к реальному внедрению искусственного интеллекта, однако существует важный сдерживающий фактор – инфраструктура для графических вычислений. Во-первых, это дорого и не каждая компания может позволить себе развернуть полноценную инфраструктуру для искусственного интеллекта в закрытом защищенном контуре, отметил он. Во-вторых, продолжил Харитонов, цепочки поставок чипов становятся сложнее и возникают разные финансовые ограничения.
В связи с этим Харитонов предложил несколько мер, которые бы могли сподвигнуть к появлению суверенных GPU и ПАКов (программно-аппаратных комплексов) на них. «Первое – это механизм налоговой льготы, например, через механизм поддержки особо значимых проектов. Если этого не сделать, то все-таки искусственный интеллект останется такой привилегией крупных компаний, – опасается он. – Второе – стимулировать рынок покупать. Особенно для тех компаний, которые покупают по 44-ФЗ и 223-ФЗ, я бы предложил до 70% фиксировать квоту как на суверенное решение. И третье – сокращение сроков сертификации». Резюмируя, Харитонов предложил для решения вопроса отечественного «железа» создать на уровне правительства рабочую группу совместно с Минцифры, Минпромторгом и Минэком.
Вопрос льгот и квотирования суверенных GPU Шадаев назвал «сложным»: «Во-первых, все-таки надо понять, реально там что-то повторить или нет. Во-вторых, мы дали льготы в целом на российские ПАКи, даже на иностранных GPU, – напомнил министр. – Нам кажется, что это хорошая мера, которая хоть как-то может компенсировать высокие цены на видеокарты».
Вице-президент инвестиционного холдинга «Восток Инвестиции» Марина Амелина предложила Минцифры также рассмотреть льготы для компаний, которые хотят инвестировать в научные разработки в сфере искусственного интеллекта.
Шадаев по итогам дискуссии отметил, что самым большим потенциалом тиражирования на экспорт обладает не столько отечественный ИИ, сколько бренд российской кибербезопасности. «Продавать нам нужно то, что у нас успешно внутри развивается, и там, где мы достигли каких-то результатов. Российский кибербез можно продавать, потому что мы находимся в состоянии войны, у нас есть свой уникальный опыт и свои технологии. И это как раз то, что нас выгодно отличает от других стран», – заявил он. Чиновник подчеркнул, что до конца года будут сформулированы основные ориентиры, приоритеты и практические меры по развитию IT-экспорта.