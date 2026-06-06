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Минцифры обсуждает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах

Это ближайшая повестка, заявил Максут Шадаев
Ведомости

Минцифры России рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах, заявил глава министерства Максут Шадаев.

«В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка – это все-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Этот вопрос точно перед нами встанет», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Шадаев отметил, что Европа и многие развитые страны уже движутся «по пути жестких ограничений». Он добавил, что Минцифры, в частности, изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по внедрению возрастной идентификации.

Жертвами IT-преступлений стали более 13 000 детей в 2025 году

Общество

По данным ВЦИОМ, 83% россиян выступили бы за подтверждение возраста детей перед входом в соцсети. Скорее не поддержал бы каждый десятый (13%), затруднились ответить 4%. Опрос проводился в марте 2026 г., в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Положительный отклик получило еще одно предложение: требовать согласия родителей для создания аккаунта несовершеннолетнего. Скорее поддержали бы его 76% россиян, скорее не поддержали бы – 17%. Затруднились дать ответ 7%.

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