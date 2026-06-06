Минцифры обсуждает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах

По данным ВЦИОМ, 83% россиян выступили бы за подтверждение возраста детей перед входом в соцсети. Скорее не поддержал бы каждый десятый (13%), затруднились ответить 4%. Опрос проводился в марте 2026 г., в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.