ЦОДы станут отдельным видом деятельности и получат собственный ОКВЭД

ЦОДы станут отдельным видом деятельности и получат собственный ОКВЭДЭто позволит отрасли пользоваться мерами государственной поддержки и получить адресное регулирование
Аналитический центр при правительстве подготовил проект дорожной карты «Гильотина 2.0» по направлению «Центр обработки данных (ЦОД)». Он предусматривает изменение более чем 15 нормативных актов, включая федеральные законы и ведомственные приказы. Ключевые инициативы, выдвинутые отраслевыми ассоциациями и крупными игроками, направлены на устранение правовой неопределенности в статусе операторов ЦОДов, разграничение их ответственности, а также на введение в законодательство базовых понятий. «Ведомости» ознакомились с дорожной картой, ее подлинность подтвердил источник, близкий к Минцифры. О разработке дорожной карты и мерах, включенных в нее, также известно источнику в одной из профильных ассоциаций и двум источникам в IT-компаниях, эксплуатирующих ЦОДы.
Дорожной картой предлагается выделить самостоятельные коды ОКВЭД для деятельности ЦОДов и майнинговой инфраструктуры, а в градостроительном классификаторе видов разрешенного использования (ВРИ) закрепить ЦОД как отдельный вид – как основной, так и условно разрешенный в зависимости от мощности и этажности.
Помимо этого планируется распространить на ЦОДы льготы по предоставлению участков без торгов, упростить установление ограниченного права собственности, исключить необходимость получения согласия всех собственников линейных объектов при прокладке кабелей, а также ввести уведомительный порядок прокладки коммуникаций методом горизонтально направленного бурения (метод бурения без вскрытия грунта). Для уже существующих зданий предлагается упростить смену назначения под ЦОД. О том, что специальные зоны отчуждения для ЦОДов и упрощенный порядок строительства дата-центров могут войти в дорожную карту, также сообщали «Известия» в мае 2026 г.
Авторы предлагают закрепить за ЦОДами статус особо значимого потребителя и снять для них ограничение по подключению к единой электросети при собственной генерации свыше 25 МВт. Кроме того, проектом дорожной карты предполагается разработка специализированного раздела правил, учитывающего безлюдный режим машинных залов и допускающий отказ от автоматического тушения водой или газом.
Также документом предусмотрено внесение в реестр ЦОДов не только действующих, но и проектируемых объектов, что, как следует из проекта, сократит сроки инвестиционного цикла на 6–12 месяцев.
Проект также предполагает введение профильных образовательных специальностей и профессиональных стандартов для устранения кадрового дефицита.
Цель реализации проекта «Гильотина 2.0» – пересмотр и сокращение обязательных требований к строительству и эксплуатации объектов социальной инфраструктуры, напомнил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как писал «Коммерсантъ» в июне 2026 г., в «Гильотину 2.0» по инициативе Белого дома вошли ЦОДы и автодорожная инфраструктура. Сейчас для новых направлений утверждаются составы экспертных групп, которые будут работать над дорожными картами, подчеркнул представитель Григоренко. Следующим этапом станет сбор предложений от экспертов и бизнеса, говорит собеседник в аппарате.
Представитель Минцифры сообщил, что ведомство «находится в диалоге с Аналитическим центром при правительстве по вопросу разработки дорожной карты развития отрасли ЦОД». Он добавил, что совместно с коллегами из заинтересованных ведомств ведется работа по формированию подходов к работе в данной области, но «говорить о деталях еще рано».
Два источника «Ведомостей», знакомых с ходом разработки проекта дорожной карты, предупредили, что документ может быть изменен и расширен, поскольку еще не был утвержден. По их словам, отдельные меры могут быть пересмотрены и уточнены после обсуждений с отраслью.
«Ведомости» направили запросы в Минэнерго и аналитический центр при правительстве.
Сейчас функционирование ЦОДов регулируется законом «О связи». В 2025 г. были приняты поправки, которые дали определение понятию «центры обработки данных». Под ними закон понимает совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назначением и включающих комплекс систем инженерно-технического обеспечения, для размещения, обработки или хранения данных. Поправки также предусматривают запрет на ведение майнинговой деятельности в ЦОДах.
Минцифры с 2025 г. ведет реестр ЦОДов, расположенных на территории России. Иных требований к ЦОДам законодательством пока не предусмотрено; согласно поправкам в закон «О связи», их устанавливает правительство.
Ассоциация участников отрасли ЦОД направляла свои предложения для составления дорожной карты, сообщил «Ведомостям» ее президент Игорь Дорофеев. По его словам, логика «гильотины» предполагает меры, направленные на упрощение избыточных требований, что и было отражено в предложениях отрасли. Тем не менее пока некоторые пункты дорожной карты выглядят как декларативное ужесточение, поскольку предполагают дополнительное регулирование отрасли, обеспокоен эксперт. Дорофеев считает, что ключевой целью дорожной карты должно быть упорядочение уже существующих нормативных актов и инструментов, а также закрепление базовых понятий, относящихся к отрасли.
Основной задачей «Гильотины 2.0» по направлению ЦОД является снятие нормативных барьеров и совершенствование законодательства в отрасли, согласен генеральный директор АНО КС ЦОД Дмитрий Бедердинов. Наиболее важными и существенными для отрасли мерами являются возможность внесения в реестр ЦОДов проектируемых и строящихся объектов, внесение изменений в Градостроительный кодекс, которые могли бы обеспечить дополнительные гарантии защиты прав владельцев, а также добавление классификатора ВРИ в части введения отдельного вида разрешенного использования, такого как ЦОД, для новых объектов, перечислил он.
Энергоснабжение быстро растущей инфраструктуры ЦОДов сегодня – один из самых значимых драйверов спроса на оригинальные энергетические решения, считает директор аналитического направления АНО «Центр энергетических систем будущего «Энерджинет» Игорь Чаусов. ЦОДам требуются существенные мощности, быстрое подключение, высокое качество электроэнергии, высокая надежность электроснабжения, отметил он. Поэтому, например, статус особо значимых потребителей и снятие ограничения на мощность собственной генерации – существенно важная мера, которая поможет в решении задачи интеграции новых потребителей.
Директор по взаимодействию с органами государственной власти РТК-ЦОД Дмитрий Панышев также уточнил, что компания участвует в обсуждении дорожной карты. В компании полагают, что ключевыми мерами, которые должны быть реализованы в первую очередь, являются изменения в Градостроительном кодексе и защита от комплексного развития территорий. Вторая критически важная мера – это возможность применения механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК), утверждает Панышев. Распространение СПИКов на ЦОДы позволит заключать долгосрочные контракты с государством на срок до 15–20 лет, получая взамен налоговые льготы, говорит он. Главная цель дорожной карты – стимулировать строительство и развитие ЦОДов, на что она и нацелена, резюмировал Панышев.