ЦОДы станут отдельным видом деятельности и получат собственный ОКВЭД

Аналитический центр при правительстве подготовил проект дорожной карты «Гильотина 2.0» по направлению «Центр обработки данных (ЦОД)». Он предусматривает изменение более чем 15 нормативных актов, включая федеральные законы и ведомственные приказы. Ключевые инициативы, выдвинутые отраслевыми ассоциациями и крупными игроками, направлены на устранение правовой неопределенности в статусе операторов ЦОДов, разграничение их ответственности, а также на введение в законодательство базовых понятий. «Ведомости» ознакомились с дорожной картой, ее подлинность подтвердил источник, близкий к Минцифры. О разработке дорожной карты и мерах, включенных в нее, также известно источнику в одной из профильных ассоциаций и двум источникам в IT-компаниях, эксплуатирующих ЦОДы.