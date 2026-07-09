Медицинские организации не могут отказаться от Telegram

Половина медицинских компаний в России все еще использует иностранный мессенджер Telegram для общения с клиентами, однако самым быстрорастущим каналом становится мессенджер «Макс». К таким выводам пришли аналитики IT-компании Naumen в исследовании цифровых каналов медицинских организаций. Исследование охватило 23 медицинские компании, среди которых «Медси», «Семейный доктор», «СМ-клиника», «Гемотест», CMD, «Инвитро» и проч., а также более 2300 обращений клиентов в период с апреля по июнь 2026 г.