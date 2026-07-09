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Главная / Технологии /

Медицинские организации не могут отказаться от Telegram

Передача информации через иностранный мессенджер чревата штрафами до 100 000 рублей
Мария Арялина
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Половина медицинских компаний в России все еще использует иностранный мессенджер Telegram для общения с клиентами, однако самым быстрорастущим каналом становится мессенджер «Макс». К таким выводам пришли аналитики IT-компании Naumen в исследовании цифровых каналов медицинских организаций. Исследование охватило 23 медицинские компании, среди которых «Медси», «Семейный доктор», «СМ-клиника», «Гемотест», CMD, «Инвитро» и проч., а также более 2300 обращений клиентов в период с апреля по июнь 2026 г.

«Ведомости» направили запросы в указанные клиники.

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