Nokia выпустит «умный» кнопочный телефон: новости, которые вы могли пропустить

Nokia выпустит «умный» кнопочный телефон: новости, которые вы могли пропуститьПрирода взломала биохакера, Louis Vuitton объявил войну китайской чайной
На этой неделе стало известно, что Nokia снабдила кнопочные телефоны интеллектом, Louis Vuitton объявил войну китайской чайной, природа переиграла биохакера, немцы поставили рекорд по больничным и поплатятся за это, телевидение Венгрии извинилось, компьютерные игры уже не пощупать, секретные документы британской армии обнаружили в помойке.
Nokia выпустит «умный» кнопочный телефон
Сильная сторона Nokia – кнопочные телефоны. А вот производство смартфонов у компании как-то не заладилось. Поэтому она решила перепрыгнуть этот этап и сразу перейти к следующему, ИИ-буму. Nokia выпускает кнопочный телефон со встроенным ИИ. На сайте HMD Global (производитель телефонов под брендом Nokia) появились изображения четырех новых моделей с кнопкой ИИ.
Искусственный помощник услышит пользователя и по его команде включит фонарик, установит будильник, позвонит кому-то. Профильные издания считают, что главной его задачей будет навигация в интернете: с кнопочного телефона очень неудобно набирать адрес сайта и тем более просматривать его на крошечном экранчике.
Схватка Louis Vuitton с китайской чайной
В конце июня китайская сеть чайных Molly Tea проиграла иск Louis Vuitton. Суд Сучжоу решил, что логотип чайной, четырехлистный цветок с ромбом в центре, похож на логотип люксового бренда. Надо сказать, что Molly Tea пыталась запатентовать свой товарный знак, но получила отказ. У чайной около 2300 заведений, причем полсотни в других странах, от Австралии до США.
Чайная готовится оспаривать в апелляции штраф в 10,3 млн юаней (около $1,5 млн). А пока дело за дело взялись простые китайцы. Мало того, что в стране началась кампания «не буду покупать Louis Vuitton, лучше схожу попью чайку». Так еще интернет-пользователи выяснили, что похожий четырехлистный цветок встречается еще в баосянь хуа – традиционном китайском орнаменте, распространенном в период династии Суй и Тан (581–907 гг.), когда ни о каком Louis Vuitton мир еще и не слыхал. Так что победа европейцев в суде может оказаться пирровой.
Природа взломала биохакера
48-летний венчурный инвестор из Калифорнии Брайан Джонсон превратил свою жизнь в эксперимент по омоложению. Каждый день он принимал десятки пищевых добавок и лекарств, мазался несколькими кремами, проводил МРТ и УЗИ, сдавал анализы и в зависимости от этого менял рацион и физические нагрузки. Ради молодости он даже переливал себе кровь собственного сына.
Джонсон уверял, что моложе своего биологического возраста, а ряд органов у него вообще как у юнца. На здоровье он тратил $2 млн в год. Сейчас обнаружилось, что незаметно для врачей у него развился аутоиммунный гастрит, когда желудок буквально пожирает сам себя. Лечения от этой болезни нет.
Немцам болеть не положено
В Германии поставлен рекорд по количеству времени на больничном: в 2025 г. средний работник официально проболел 19,5 дня, подсчитал институт IGES. В любой день в году 54 из 1000 сотрудников были на больничном. В Германии одна из самых «щедрых» систем больничных в мире: первые шесть недель сотрудник получает зарплату в полном объеме, потом 70% до уплаты налогов.
Теперь канцлер Фридрих Мерц закручивает гайки. С 1 января 2027 г. больничный придется оформлять уже в первый день. Причем выписать его по телефону, как сейчас, станет невозможно: придется лично показаться врачу. А одна из причин, почему о проблеме заговорили, заключается в развитии технологий и улучшении отчетности. В 2023 г. в стране полноценно заработала система электронных больничных (eAU). Краткосрочные отсутствия по болезни, которые раньше не фиксировались в статистике, теперь в нее попали.
Телевидение извинилось за ложь
Государственное телевидение Венгрии извинилось перед всеми зрителями за годы лжи и пропаганды. Это произошло после смены руководства общественного медиахолдинга MTVA. Во вторник новостной телеканал М1 прекратил вещание и вывесил на экране сообщение на черном фоне: «СМИ не могут лгать. Мы просим прощения за то, что делали это на протяжении многих лет!». Радио Kossuth начало передавать в эфир классическую музыку. Премьер-министр Питер Мадьяр обещал реформировать государственные СМИ, чтобы обеспечить их независимость от власти.
Прощай, коробочка!
Продажи игр в обычных магазинах уходят в прошлое. Так, GTA VI все еще можно купить в физической коробке, но диска внутри нет. Только код для скачивания игры онлайн. В сети ходит рассказ о спекулянте-неудачнике, который скупил 500 коробок GTA VI на $55 000, чтобы перепродать их, когда образуется дефицит перед Рождеством. Но не учел, что все копии игры цифровые. Для подарка не обязательно покупать коробку, можно сразу подарить код для загрузки онлайн.
PlayStation идет по тому же пути. С 1 января 2028 г. игры для нее можно будет только скачать, а не купить диск. Xbox, по слухам, также перейдет на эту схему и предложит геймерам «оцифровать» игры, которые сейчас у них на физических носителях. Нюанс в том, что диск можно перепродать, подарить, дать на время поиграть. С цифровой копией такое уже не получится.
Тайное становится грязным
Секретные документы минобороны Великобритании нашли в мусорке около воинской части. Местный житель рассказал газете The Sun on Sunday, как удивился, когда пошел выбрасывать мусор, открыл бак и увидел груду бумаг с грифом «секретно».
Военные заверили, что эта утечка информации не нанесет ущерба национальной безопасности. Журналисты не согласились. В папках среди бумаг за 2018, 2021 и 2023 гг. – протоколы реагирования на тревогу, фактически это план обороны базы, плюс подробности хранения оружия и схемы смены караулов. Вдобавок журналисты узнали много нового о происшествиях в деревеньке Каттерик Бридж рядом с базой. Например, у какого-то неудачливого солдата из машины там украли бронежилет, ночные очки и рацию.