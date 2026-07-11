Nokia выпустит «умный» кнопочный телефон: новости, которые вы могли пропустить

PlayStation идет по тому же пути. С 1 января 2028 г. игры для нее можно будет только скачать, а не купить диск. Xbox, по слухам, также перейдет на эту схему и предложит геймерам «оцифровать» игры, которые сейчас у них на физических носителях. Нюанс в том, что диск можно перепродать, подарить, дать на время поиграть. С цифровой копией такое уже не получится.