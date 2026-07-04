Трамп умер от бешенства: новости, которые вы могли пропустить

Трамп умер от бешенства: новости, которые вы могли пропуститьGTA VI оказалась самой дешевой игрой серии, а свинка Пеппа – злодейкой
На этой неделе стало известно, что ИИ умертвил Дональда Трампа, свинка Пеппа попыталась присвоить детские голоса, GTA VI оказалась очень дешевой, Google собирает сервер из старых мобильников, у мемных акций новый фаворит, 70% мем-койнов на Pump.fun умирают за день, у Евровидения появился новый участник, а европейцы больше не могут покупать китайский ширпотреб задешево.
Трамп умер от бешенства
Трамп умер от бешенства – такой ответ на этой неделе выдавал ряд ИИ-поисковиков, пока ошибку не исправили вручную. Началось все со скоординированной шутки пользователей Reddit. Они сговорились и принялись массово публиковать посты с историей о том, как вице-президент США Джей Ди Вэнс укусил Трампа «по совету минздрава», в итоге президент заразился бешенством и отдал концы. Так как ИИ обучается на информации из интернета, алгоритмы ряда поисковых систем поверили этой информации и принялись транслировать ее пользователям.
Свинка Пеппа присваивает голоса детей
Компания Hasbro, владеющая правами на детский мультфильм о свинке Пеппе, ошеломила юных актеров озвучки. В новых контрактах появился крошечный пункт: голос ребенка может быть использован для обучения ИИ, клонирован и применен без согласия ребенка для любых коммерческих нужд в любое время. Иными словами, компания захотела навечно получить права на цифровой клон, который будет говорить вместо ребенка.
Британская Ассоциация агентов молодых исполнителей (AYPA) опубликовала открытое письмо, собравшее более 1000 подписей. Дети недостаточно взрослые, чтобы понимать последствия такого разрешения, говорится в нем. А родители или опекуны не вправе распоряжаться голосом ребенка. Про Hasbro и Пеппу в письме нет ни слова, но адресат и так понятен. Hasbro, похоже, пошла на попятную. Компания отказалась комментировать свои контракты с исполнителями, но заверила, что защита детей-исполнителей – часть ДНК компании.
GTA VI в пересчете на чизбургеры
GTA VI стала самой дешевой игрой серии – если учитывать инфляцию, утверждает интернет-издание TheGamer. Предзаказ на базовую версию открыт по $80. Вышедшая в 2001 г. GTA III продавалась по $50, с учетом инфляции сейчас она бы стоила $94. Ценник на GTA 5 (2013) составлял $60, на нынешние деньги это $86.
Энтузиасты сравнили, сколько чизбургеров можно было бы купить в McDonald’s вместо очередной GTA в год ее выхода, и тоже получилось, что нынешний релиз самый дешевый: в 2001 г. игра «стоила» 70 чизбургеров, а сейчас всего 37.
Вторая жизнь мобильника
Пока весь мир ломает голову, где же взять все новые вычислительные мощности, спрос на которые растет из-за ИИ, Google и ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего решили делать серверы буквально из мусора. В среднем человек меняет телефон каждые три – четыре года, выбрасывая старую трубку. Но у нее есть процессор и память. Так что ученые на пробу собирают вычислительный кластер из 2000 списанных телефонов Pixel Fold. Для ИИ он слабоват, но вполне пригоден для учебных задач по информатике. Если эксперимент признают коммерчески оправданным, может получиться, что ИИ будет работать на новых мощных чипах, а люди – на серверах из своих же старых смартфонов.
Вредное для здоровья достояние США
У мемных акций новый фаворит – сеть бургерных Wendy’s. Как объясняет The Wall Street Journal, компания очень похожа на GameStop, с которой и начался ажиотаж вокруг мемных акций. Бренд хорошо знаком многим американцам, котировки за пять лет упали почти на 70% из-за слабых продаж и роста цен на продукты и около 23–26% акций были зашорчены, создавая возможность для шорт-сквиза.
Когда на форуме WallStreetBets кинули клич, что пора спасать достояние Америки, множество энтузиастов принялись разгонять курс. В моменте котировки взлетали на 40% из-за массовых ликвидаций шортистов, и Nasdaq была вынуждена приостанавливать торги. У сторонников Wendy’s кроме энтузиазма есть и аргументы для бычьих настроений. Недавно Wendy’s назначила нового финансового директора, Стивa Сирулиса, а до этого ее крупнейший акционер, инвестор-активист Нельсон Пельтц, объявил, что разрабатывает стратегические варианты развития компании.
Мертворожденная крипта
Плохая новость для мечтающих разбогатеть на мем-койнах. Аналитики компании CoinGecko подсчитали, что 68,6% криптомонет, созданных на платформе Pump.fun, прекращают торговаться в день запуска. Исследователи изучили 18,6 млн койнов, созданных с января 2024 г. по июнь 2026 г., и выяснили, что шансов на выживание у них крайне мало. Только 4,6% активов торговались более 90 дней. Статистика может быть несколько искажена, признают исследователи, так как не учитывались торги мем-койнами на децентрализованных биржах. Но до таких бирж добирается только 1% созданных на Pump.fun монет.
Канада соблазнилась Евровидением
У Евровидения появился новый участник. В 2027 г. на конкурсе дебютирует Канада. Де-факто страна давно уже играет важную роль в Евровидении. В 2026 г. тысячи канадских фанатов приехали в Вену на финал, а граждане Канады вошли в топ-3 по числу голосовавших на конкурсе жителей стран, не относящихся к Европе. Теперь канадские певцы официально будут участвовать в Евровидении. До этого в 1988 г. канадка Селин Дион побеждала в конкурсе, но выступала за Швейцарию.
ЕС против китайского ширпотреба
ЕС устал от дешевых китайских товаров. С 1 июля союз ввел пошлину в 3 евро на посылки из третьих стран, если они стоят дешевле 150 евро. Но в формулировке закона есть оговорка: пошлина начисляется на каждый вид товара. Юристы уверяют, что если европеец закажет пластиковый контейнер за 1 евро и майку за 2 евро, придется доплатить таможне 6 евро. Но если он закажет пять контейнеров и три одинаковых майки, это будет считаться двумя видами товара, и пошлина составит те же 6 евро.