Трамп умер от бешенства: новости, которые вы могли пропустить

Пока весь мир ломает голову, где же взять все новые вычислительные мощности, спрос на которые растет из-за ИИ, Google и ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего решили делать серверы буквально из мусора. В среднем человек меняет телефон каждые три – четыре года, выбрасывая старую трубку. Но у нее есть процессор и память. Так что ученые на пробу собирают вычислительный кластер из 2000 списанных телефонов Pixel Fold. Для ИИ он слабоват, но вполне пригоден для учебных задач по информатике. Если эксперимент признают коммерчески оправданным, может получиться, что ИИ будет работать на новых мощных чипах, а люди – на серверах из своих же старых смартфонов.