Для стартапов в области информационной безопасности появится свой акселератор

Для стартапов в области информационной безопасности появится свой акселераторСейчас в России представлено более 200 зрелых ИБ-стартапов
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и компания в сфере информационной безопасности (ИБ) Metascan осенью запустят акселератор для российских ИБ-стартапов. К концу года планируется закрыть до семи сделок. Об этом «Ведомостям» рассказали представители ФРИИ и Metascan.
Акселератор станет первой инициативой в рамках совместного фонда, который был создан в июле 2026 г. Общий объем фонда составил 600 млн руб., где по 50% вложили ФРИИ и Metascan, уточнил «Ведомостям» представитель ФРИИ. Компании смогут рассчитывать на инвестиции в размере от 5 млн до 100 млн руб. Собеседник добавил, что на данный момент в рамках запущенного фонда уже есть одна завершенная инвестиционная сделка в стартап по обучению сотрудников отдела ИБ, которая составила 40 млн руб. при выручке компании в 1,5 млн руб.