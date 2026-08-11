Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP93,38-0,01%CNY Бирж.00%IMOEX2 293,32+0,53%RTSI874,57-0,01%RGBI115,37+0,13%RGBITR777,8+0,15%
Главная / Технологии /

Для стартапов в области информационной безопасности появится свой акселератор

Сейчас в России представлено более 200 зрелых ИБ-стартапов
Дарья Соловьева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и компания в сфере информационной безопасности (ИБ) Metascan осенью запустят акселератор для российских ИБ-стартапов. К концу года планируется закрыть до семи сделок. Об этом «Ведомостям» рассказали представители ФРИИ и Metascan.

Акселератор станет первой инициативой в рамках совместного фонда, который был создан в июле 2026 г. Общий объем фонда составил 600 млн руб., где по 50% вложили ФРИИ и Metascan, уточнил «Ведомостям» представитель ФРИИ. Компании смогут рассчитывать на инвестиции в размере от 5 млн до 100 млн руб. Собеседник добавил, что на данный момент в рамках запущенного фонда уже есть одна завершенная инвестиционная сделка в стартап по обучению сотрудников отдела ИБ, которая составила 40 млн руб. при выручке компании в 1,5 млн руб.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь