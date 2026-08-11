Для стартапов в области информационной безопасности появится свой акселератор

Акселератор станет первой инициативой в рамках совместного фонда, который был создан в июле 2026 г. Общий объем фонда составил 600 млн руб., где по 50% вложили ФРИИ и Metascan, уточнил «Ведомостям» представитель ФРИИ. Компании смогут рассчитывать на инвестиции в размере от 5 млн до 100 млн руб. Собеседник добавил, что на данный момент в рамках запущенного фонда уже есть одна завершенная инвестиционная сделка в стартап по обучению сотрудников отдела ИБ, которая составила 40 млн руб. при выручке компании в 1,5 млн руб.