Twitter перенесет персональные данные россиян в Россию к середине 2018 года

Сервис микроблогов Twitter планирует перенести персональные данные россиян для хранения на территории России к середине 2018 г., сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По словам Жарова, о сроках ему написал вице-президент Twitter по вопросам публичной политики Шинейд МакСуини.

Требование к российским и зарубежным компаниям хранить и обрабатывать персональные данные россиян на российских серверах вступило в силу в сентябре 2015 г. Согласно поправкам в закон «О персональных данных», любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории России.

Роскомнадзор летом 2016 г. обратился в суд с иском против LinkedIn, требуя признать соцсеть нарушителем закона о персональных данных, суд первой инстанции принял сторону чиновников, компания обжаловала вердикт, но апелляционная инстанция оставила решение в силе. В итоге в ноябре провайдеры заблокировали доступ к этой соцсети в России.

После блокировки Роскомнадзор встречался с представителями LinkedIn для обсуждения разблокировки сервиса. Однако в начале марта 2017 г. LinkedIn сообщила, что не достигла понимания с регулятором по этому вопросу, а Роскомнадзор заявил, что соцсеть не готова устранить нарушение законодательства.