Роскомнадзор начнет вести реестр аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор начнет формировать и вести реестр аудиовизуальных сервисов России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным. Согласно ему Роскомнадзор «осуществляет формирование и ведение реестра аудиовизуальных сервисов, утверждает методику определения количества пользователей информационных ресурсов в сутки и запрашивает ее у владельца аудиовизуального сервиса».

Закон вступает в силу с 1 июля 2017 г.

«Законом введено определение владельца аудиовизуального сервиса, установлены его обязанности и административная ответственность владельца аудиовизуального сервиса в случае нарушения законодательства Российской Федерации», - уточняется в сообщении.