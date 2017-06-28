Дуров посоветовал не доверять неофициальным русскоязычным каналам про Telegram

Все официальные заявления Telegram про возможную блокировку или способы ее обхода будут публиковаться централизованно в блоге сервиса на сайте telegram.org, заявил создатель Telegram Павел Дуров. Он посоветовал не доверять информации из неофициальных русскоязычных каналов про Telegram. «У команды Telegram нет официальных (или неофициальных) русскоязычных каналов. Единственные обращения на русском языке, связанные с официальным Telegram, появляются здесь – на моей странице в ВК», - напомнил он.

По словам Дурова, российские СМИ периодически берут информацию из неофициальных русскоязычных каналов про сервис и выдают их за официальные обращения команды. Для примера он привел сообщение РБК со ссылкой на «команду Telegram» о «двух кликах» для обхода блокировки.

В неофициальном канале о новостях сервиса появилось сообщение о работе Telegram над простым методом обхода возможной блокировки. «Обещаем, что это будет делаться в 2 клика, а справиться сможет абсолютно любой из вас», - говорится в сообщении. Позднее его авторы подчеркнули, что их канал не является официальным, прямого контакта с командой сервиса у них нет и цитировать их «как команду Telegram не совсем правильно».