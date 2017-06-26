Жаров: требования Роскомнадзора к Telegram не подразумевают доступ к перепискам

Внесение в реестр организаторов распространения информации данных о компании, управляющей мессенджером Telegram, не означает предоставления доступа к перепискам пользователей. «Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет», – заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в эфире телеканала «Россия 1».

«Вопрос только об одном - о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка», - подчеркнул он.

Роскомнадзор в конце прошлой недели направил Павлу Дурову предупреждение: он должен внести сервис в реестр организаторов распространения информации, иначе его заблокируют в России. Дуров в своих ответах отметил, что в случае блокировки пользующиеся Telegram российские чиновники «через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive». Дуров нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, «и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», добавил Жаров.