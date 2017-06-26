Дуров: для организации терактов достаточно обычных телефонов и sms

Основатель Telegram Павел Дуров ответил Федеральной службе безопасности (ФСБ), которая заявила, что члены террористических группировок в России активно используют этот мессенджер. В частности, по данным спецслужбы, Telegram использовали и смертник, устроивший теракт в метро Петербурга, и его пособники и их «зарубежный куратор».

Дуров отметил, что информация об использовании мессенджера террористами для организации теракта в Петербурге «вызывает вопросы». «Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», – добавил он.

Дуров подчеркнул, что отказ от шифрования или его ослабление приведет к тому, что доступ к переписке россиян получат иностранные спецслужбы, что означает подрыв национальной безопасности. «При этом риск терактов не исчезнет – как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных sms без всякого шифрования», – подчеркнул он.

«К сожалению, средства коммуникации вроде Telegram или WhatsApp не могут стать небезопасными только для потенциальных террористов. Шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар. Отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников», – написал Дуров на своей странице «В контакте».