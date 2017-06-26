ФСБ: Telegram позволяет террористам конспирироваться

ФСБ вступила в спор Telegram и Роскомнадзора Евгений Разумный / Ведомости

ФСБ заявила, что члены международных террористических группировок в России наиболее активно используют «мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации». Это сообщают утром 26 июня основные российские информагентства со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы. В частности, ЦОС ФСБ отметил, что террорист-смертник, устроивший теракт 3 апреля в метро Петербурга, а также его пособники и «зарубежный куратор» пользовались Telegram «для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта». При выявлении законспирированных ячеек международных террористических организаций ведомство фиксирует «тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы» (цитаты по «Интерфаксу»).

На прошлой неделе обвинения, что Telegram нейтрален к террористам и позволяет им пользоваться сервисом в преступных целях, прозвучали из Роскомнадзора. Ведомство требует, чтобы сервис заполнил анкету сведениями о компании для внесения компании в список организаторов распространения информации в интернете, иначе ему грозит блокировка.

Руководитель ведомства Александр Жаров в конце прошлой недели начал публичную переписку с основателем Telegram Павлом Дуровым, требуя, чтобы его компания исполняла российское законодательство. В воскресенье в интервью НТВ чиновник заявил, что у сервиса осталось несколько дней для начала переговоров с Роскомнадзором.

Дуров в своих ответах отметил, что в случае блокировки пользующиеся Telegram российские чиновники перейдут «через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud / Google Drive», так что блокировать Telegram было бы непатриотично. В Роскомнадзоре заметили, что это не ответ по существу. Дуров нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, «и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», добавил Жаров. Дуров это заявление опроверг: в июне Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма, утверждает он. Основатель сервиса считает, что чиновник «не смог пояснить, почему проводит кампанию по переводу данных российских граждан на серверы американских сервисов».

До публикации заявления ФСБ Дуров высказал мнение, что для победы над терроризмом с помощью блокировок пришлось бы блокировать весь интернет. Он обвинил руководство Роскомнадзора в незнании методов шифрования и нарушении положений российской Конституции. Требование ведомства о выдаче спецслужбам «ключей для дешифрации», чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов, противоречит 23-й статье Конституции о праве на тайну переписки, написал он. По его словам, у мессенджера нет ключей для дешифровки переписки, ключи хранятся только на устройствах самих пользователей. «Хотя Telegram был пионером этой технологии, сегодня оконечное шифрование используют все популярные мессенджеры, включая WhatsApp, Viber, iMessage и даже Facebook Messenger», - добавил он.