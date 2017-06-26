В Кремле уверены, что смогут найти замену Telegram

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле перейдут на другой мессенджер в случае блокировки в России Telegram.

«Если в итоге сервисы вот этого мессенджера будут недоступны, то перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее. В данном случае здесь есть и конкуренция, есть множественность, т. е. есть выбор», – сказал Песков.

Роскомнадзор в конце прошлой недели направил создателю мессенджера Павлу Дурову предупреждение: он должен внести сервис в реестр организаторов распространения информации, иначе его заблокируют в России. Ведомство требует, чтобы сервис заполнил анкету сведениями о компании. Чиновники прямо обвинили создателей мессенджера в потворствовании террористам.

За время этой дискуссии (с 22 по 26 июня) Telegram поднялся с 15-го на 7-е место по популярности среди бесплатных программ для iPhone, согласно данным системы аналитики приложений App Annie.