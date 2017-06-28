Советник президента по интернету назвал заявление Дурова издевательством

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко прокомментировал заявление основателя Telegram Павла Дурова, который заявил, что не против добавления мессенджера в реестр распространения информации. При этом Дуров подчеркнул, что все данные о мессенджере есть в открытом доступе и при желании ведомство может самостоятельно внести его в реестр.

«Я думаю, Дуров по сути не сделал шаг навстречу. По факту подходит известное высказывание: "По факту верно? А по сути - издевательство», - заявил RNS Клименко.

Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что если информации, предоставленной Дуровым, будет достаточно, то мессенджер в реестр будет внесен.