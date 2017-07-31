«Интерфакс»: главный редактор Rambler News Service переходит на работу в РБК

Главный редактор Rambler News Service (RNS) Петр Канаев покидает свой пост и переходит на работу в РБК, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Канаев уже сообщил об уходе коллективу. «Он дорабатывает последнюю неделю, 4 августа покинет RNS», - уточнил источник.

Уже с новой недели Канаев начнет работать в РБК. «Он займет руководящую должность в объединенной редакции», - отметил источник.

Пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев сообщил, что «слышит впервые об этом», директор по внешним коммуникациям Rambler & Co Матвей Алексеев подтвердил информацию об уходе Канаева, сообщив, что пост главреда Rambler News Service займет Александр Малахов.

«С 2015 г. Александр занимал позицию заместителя главного редактора RNS, ранее руководил службой экономической информации ИА ТАСС, несколько лет проработал старшим корреспондентом в газете «Коммерсантъ», - пояснил Алексеев.